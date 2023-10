UFC Pama siegt gegen Winden nach Blitzstart klar und bleibt ungeschlagen

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 18:36

UFC Pama hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und FC Winden das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für UFC Pama. Der Leader gewann die Partie am Sonntag im Zuge der 9. Runde souverän. Damit wurde UFC Pama der Favoritenrolle vollends gerecht.

Entscheidung schon in der ersten Halbzeit

Winden geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Markus Szegner das schnelle 1:0 für UFC Pama erzielte. Bereits in der elften Minute erhöhte Erik Micovcak den Vorsprung von UFC Pama. Mit dem 3:0 durch Peter Gallus schien die Partie bereits in der 38. Minute mit der Heimmannschaft einen sicheren Sieger zu haben. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Micovcak seinen zweiten Treffer nachlegte (40.). Bis zum Schlusspfiff durch den Schiedsrichter betrieb FC Winden nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten von UFC Pama.

Wer soll UFC Pama noch stoppen? Der Tabellenprimus verbuchte gegen Winden die nächsten drei Punkte und führt das Feld der II. Liga Nord weiter an. Wer UFC Pama besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sechs Gegentreffer kassierte UFC Pama. UFC Pama bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat UFC Pama fünf Siege und vier Unentschieden auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist UFC Pama so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Einen Sieg, vier Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FC Winden noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Nächster Prüfstein für UFC Pama ist Steinbrunn (Samstag, 16:00 Uhr). Winden misst sich am selben Tag mit FC Illmitz (18:00 Uhr).

II. Liga Nord: UFC Pama – FC Winden, 4:0 (4:0)

40 Erik Micovcak 4:0

38 Peter Gallus 3:0

11 Erik Micovcak 2:0

8 Markus Szegner 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.