Steinbrunn triumphiert bei Andau am Sonntagnachmittag

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von FC Andau und Steinbrunn, die mit 1:2 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Entscheidung fällt vor der Schlussviertelstunde

Für das erste Tor sorgte Csongor Harangozo. In der 17. Minute traf der Spieler von Steinbrunn ins Schwarze. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Lukas Cambal zum Ausgleich für Andau. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Niklas Thell erwies FC Andau einen Bärendienst, als er in der 63. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Dass Steinbrunn in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Robert Wallentits, der in der 73. Minute zur Stelle war. Am Schluss schlug Steinbrunn Andau mit 2:1.

Zwei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat FC Andau momentan auf dem Konto.

Mit drei Siegen weist die Bilanz von Steinbrunn genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Der Gast ist seit drei Spielen unbezwungen.

Steinbrunn setzte sich mit diesem Sieg von Andau ab und belegt nun mit zwölf Punkten den achten Rang, während der Gastgeber weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für FC Andau ist Tadten (Samstag, 15:00 Uhr). Steinbrunn misst sich am selben Tag mit UFC Pama (16:00 Uhr).

II. Liga Nord: FC Andau – Steinbrunn, 1:2 (1:1)

73 Robert Wallentits 1:2

44 Lukas Cambal 1:1

17 Csongor Harangozo 0:1

