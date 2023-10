Breitenbrunn kämpft sich zum Punkt

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:46

Wimpassing hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 4:4 lautete das Resultat. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Breitenbrunn vom Favoriten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. David Valek markierte in der fünften Minute die Führung. Wimpassing zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Lukas Heinicker mit dem Ausgleich zurück. Um den entscheidenden Deut besser waren zur Pause die Gäste, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. In der 46. Minute überwand Wimpassing die Abwehr von Breitenbrunn und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Heinicker bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (54.). Wimpassing baute den Vorsprung in der 57. Minute aus. Für das 2:4 von Breitenbrunn zeichnete Martin Kocis verantwortlich (73.). Christoph Schneider schoss für Breitenbrunn in der 78. Minute das dritte Tor. Letztlich gingen Breitenbrunn und Wimpassing mit jeweils einem Punkt auseinander.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Breitenbrunn aus, sodass man nun auf dem zwölften Platz steht. In der Defensive drückt der Schuh bei Breitenbrunn, was in den 19 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Einen Sieg, fünf Remis und vier Niederlagen hat Breitenbrunn momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Breitenbrunn auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Sicherlich ist das Ergebnis für Wimpassing nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Erfolgsgarant von Wimpassing ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 25 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur einmal gab sich Wimpassing bisher geschlagen. Wimpassing ist seit vier Spielen unbezwungen.

Breitenbrunn tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei Deutsch Jahrndorf an. Zwei Tage später empfängt Wimpassing FC Illmitz.

II. Liga Nord: Breitenbrunn – Wimpassing, 4:4 (1:2)

81 Moritz Kopf 4:4

78 Christoph Schneider 3:4

73 Martin Kocis 2:4

57 Erik Ä?ikos 1:4

54 Lukas Heinicker 1:3

46 Erik Ä?ikos 1:2

10 Lukas Heinicker 1:1

5 David Valek 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.