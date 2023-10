Drei-Tore-Gala – Tadtens Kruzliak schießt Andau im Alleingang k.o.!

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:39

Tadten erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen FC Andau am Samstag im Zuge der 10. Runde in der II. Liga Nord. Tadten ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Andau einen klaren Erfolg.

Heimsieg dank Hattrick-Hero

Tadten ging vor 550 Zuschauern in Führung. Rastislav Kruzliak war es, der in der 18. Minute zur Stelle war. Er traf nach Spielaufbau über die linke Seite überlegt in die Tormitte. Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Kruzliak schnürte einen Hattrick (67./95.), sodass Tadten fortan mit 3:0 führte. Ein starker Auftritt ermöglichte Tadten am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Andau.

Nachdem Tadten hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Tadten weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Offensiv sticht Tadten in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 24 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Tadten verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt Andau den elften Platz in der Tabelle ein. Zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Situation bei FC Andau bleibt angespannt. Gegen Tadten kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am kommenden Sonntag trifft Tadten auf UFC Pama, Andau spielt tags zuvor gegen Kittsee.

II. Liga Nord: Tadten – FC Andau, 3:0 (1:0)

95 Rastislav Kruzliak 3:0

67 Rastislav Kruzliak 2:0

18 Rastislav Kruzliak 1:0

