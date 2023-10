FC Illmitz beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg mit Heimerfolg über Winden

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:45

Durch ein 4:2 holte sich FC Illmitz in der Partie gegen FC Winden drei Punkte. Die Partie ging am Samstagabend im Zuge der 10. Runde in der II. Liga Nord über die Bühne.

Heimsieg dank "längeren Atems"

Die Führung der Heimmannschaft stellte Thomas Zwickl sicher. Der Angreifer traf vor 350 Zuschauern zum 1:0. Christian Salzl schoss die Kugel zum 2:0 für FC Illmitz vom 16er-Rand über die Linie (19.). Jakub Hrncar verkürzte für Winden später in der 29. Minute auf 1:2. Marcel Jass glich nur wenig später für die Gäste aus (32.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Zwickl schnürte einen Doppelpack (54./70.), sodass FC Illmitz fortan mit 4:2 führte. Zunächst ging dem Treffer eine feine Kombination hervor, beim zweiten Streich war ein Eckball ausschlaggebend. Am Schluss schlug FC Illmitz FC Winden mit 4:2.

FC Illmitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach fünf sieglosen Spielen ist FC Illmitz wieder in der Erfolgsspur.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Winden klar erkennbar, sodass bereits 23 Gegentreffer hingenommen werden mussten. FC Winden bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Einen Sieg, vier Remis und fünf Niederlagen hat Winden momentan auf dem Konto. FC Winden verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Am kommenden Sonntag tritt FC Illmitz bei Wimpassing an, während Winden zwei Tage zuvor Steinbrunn empfängt.

II. Liga Nord: FC Illmitz – FC Winden, 4:2 (2:2)

70 Thomas Zwickl 4:2

54 Thomas Zwickl 3:2

32 Marcel Jass 2:2

29 Jakub Hrncar 2:1

19 Christian Salzl 2:0

12 Thomas Zwickl 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.