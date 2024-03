Steinbrunn feiert souveränen Auswärtssieg beim SV Gols

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 20:06

Mit 0:3 verlor Gols am Samstag gegen Steinbrunn. Auch im Hinspiel hatte Steinbrunn einen 3:0-Sieg für sich verbucht.

Drei auf einen Streich

Jan Kowanz brachte die Gäste in der siebten Minute in Front. Steinbrunn traf etwas später zum 2:0 (19.). Die Hintermannschaft von Gols ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für ruhige Verhältnisse sorgte Leonardo Batista, als er das 3:0 für Steinbrunn besorgte (74.). Letztlich fuhr Steinbrunn einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Trotz der Niederlage fiel Gols in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Gols baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Im Tableau hatte der Sieg von Steinbrunn keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Steinbrunn ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 15 Gegentore zugelassen hat. Fünf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat Steinbrunn momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Steinbrunn konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Nächster Prüfstein für Gols ist Tadten (Samstag, 14:00 Uhr). Steinbrunn misst sich am selben Tag mit SK Pama (16:30 Uhr).

II. Liga Nord: Gols – Steinbrunn, 0:3 (0:2)

74 Leonardo Batista 0:3

19 Phillip Maerz 0:2

7 Jan Kowanz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.