FC Winden dreht auf und sichert sich den Sieg gegen FC Andau

Sonntag, 05. Mai 2024

In einer spannungsgeladenen Partie zwischen dem FC Andau und dem FC Winden, die mit einem 1:3 endete, zeigte der Gast aus Winden eine beeindruckende Leistung. Der Kampfgeist und die Entschlossenheit beider Teams waren von der ersten bis zur letzten Minute spürbar, wobei der FC Winden letztendlich die Oberhand behielt.

Frühe Führung und turbulente erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der FC Winden bereits in der 5. Minute durch einen leicht platzierten Schuss in die untere Ecke in Führung ging. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den Rest der ersten Halbzeit, in der der FC Andau wiederholt versuchte, den Rückstand aufzuholen. Trotz einiger vielversprechender Angriffe und einer Parade des Andauer Torwarts gleich zu Beginn, konnte der FC Andau den Ausgleich nicht erzielen. Stattdessen baute der FC Winden in der 26. Minute seine Führung durch ein weiteres Tor zum 0:2 aus - Filip Balazi traf.

Spannende zweite Halbzeit mit Aufholjagd und Entscheidung

Nach der Pause kam der FC Andau mit erneuerter Energie zurück auf das Feld. Ihre Bemühungen wurden in der 70. Minute belohnt, als sie den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielten und damit die Hoffnung auf ein Comeback am Leben hielten - Niklas Thell traf. Der FC Andau drängte weiter auf den Ausgleich. Der FC Winden hingegen nutzte seine Chancen effektiver und erzielte in der 85. Minute das entscheidende Tor zum 1:3, wodurch die Partie praktisch entschieden war - René Horváth besorgte die Vorentscheidung. Trotz eines letzten Wechsels kurz vor Schluss gelang es dem FC Andau nicht mehr, das Blatt zu wenden.

II. Liga Nord: Andau : Winden - 1:3 (0:2)

86 René Horváth 1:3

70 Niklas Thell 1:2

27 Filip Balazi 0:2

5 Sascha Savoric 0:1

