SV Schattendorf: „Das Potenzial ist vorhanden, um in den Abstieg zu vermeiden.“

Details Donnerstag, 16. Februar 2023 08:40

Der SV Schattendorf hat die Winterpause nicht untätig verbracht, es wurde beim Rosalien-Cup mitgespielt und man erreichte einen hervorragenden zweiten Platz. Am Transfermarkt hat man auch zugeschlagen, sechs Zugänge konnte man verbuchen, welche aus unterschiedlichen Ligen und Klassen kamen. Mit Daniel Haring und Marco Vargek kamen zwei Spieler aus der Burgenlandliga nach Schattendorf, welche dem SV helfen sollen, die Gefahrenzone zu verlassen.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Alexander Bernhardt, welche neue Informationen es nach der Winterpause vom Verein gibt.

Ligaportal: Wie ist die bisherige Vorbereitung inklusiv der Testspiele gelaufen?

Bernhardt: „Mit dem Trainingsfleiß, dem Engagement und der Beteiligung im Training bin ich sehr zufrieden, es waren bis jetzt sechs harte Wochen mit intensivem Training. Von den Ergebnissen der Testspiele kann ich nur sagen, es gibt Luft nach oben, aber die stehen nicht im Vordergrund. Außerdem haben uns immer Leistungsträger wegen Verletzungen oder privaten Terminen gefehlt. Wir haben bis vor ein paar Tagen nur auf einem Kleinplatz trainieren können und es war schon eine „Challenge“, die neuen Spieler in unser Spielsystem zu integrieren. Aber in dieser Beziehung ist in den letzten 14 Tagen einiges vorangegangen. Wenn man zum Beispiel das Match gegen Simmering hernimmt (0:5), da waren wir 70 Minuten ebenbürtig, am Ende bekamen wir noch drei unnötige Tore. Da war unser Defensivverhalten miserabel, aber das haben wir per Video analysiert und die Fehler aufgezeigt.“

Ligaportal: Haben sich die sechs Neuzugänge bereits in die Mannschaft integriert?

Bernhardt: „Im Großen und Ganzen ja, Daniel Haring soll der neue Abwehrchef werden und von Marco Vargek erwarte ich, dass er Tore vorbereitet und auch welche erzielt. Die beiden Spieler werden eine tragende Rolle in der Mannschaft einnehmen. Das Potenzial ist im Team vorhanden, um in den Abstieg zu vermeiden. Wir trainieren in den nächsten Tagen wieder auf einem Kunstrasenplatz, um am Feinschliff zu arbeiten.“

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft, fiebert man schon dem Beginn der Rückrunde entgegen?

Bernhardt: „Die Stimmung ist absolut gut, man muss die Vorbereitungsspiele auch richtig einordnen, das Ergebnis ist zweitrangig. In den kommenden zwei Testspielen würde ich auch Niederlagen akzeptieren, wenn die Mannschaft eine adäquate Leistung zeigt und in zweieinhalb Wochen gegen Horitschon die Punkte holt.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei