ASK Horitschon: Verletzungspech verhinderte eine bessere Platzierung

Burgenlandliga

Details Montag, 18. Dezember 2023 16:20

Schlimmer kann für einen Fußballverein die Meisterschaft nicht beginnen, als der ASK Horitschon mit einer unglaublichen 2:10 Niederlage in Kohfidisch in die neue Saison startete. Trainer Edi Stössl war fassungslos, meinte aber, so etwas kann im Fußball passieren. „Mund abputzen – weitermachen“, war die Devise und siehe da, fünf Siege in Folge auf dem grünen Rasen hievte den ASK bis auf Tabellenplatz drei. Im Anschluss daran war die Saison etwas durchwachsen und die Niederlagenserie kurz vor Saisonende war dem Verletzungspech geschuldet.

Ligaportal.at sprach mit dem Chef-Coach Stössl, wie er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, ob es in der Zwischenzeit neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat und wie das Programm bis zum Start in die Frühjahrssaison aussieht.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Stössl: „Mit dem Abschneiden in der Herbstsaison bin ich zufrieden.“

Ligaportal: Was waren die Gründe für das Nachlassen ab der 10. Runde?

Stössl: „Wir hatten einige verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen, das waren Sebastian Trenkmann, Philip Wessely, Lukas Ostermann und Martin Haller, das Fehlen dieser Leistungsträger konnten wir nicht kompensieren, daher die Niederlagenserie kurz vor dem Ende der Saison.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihren Leistungungen herausgeragt?

Stössl: „Die jungen Spieler wie Rene Maschler oder Christoph Schedl haben ihre ersten Einsätze in der Kampfmannschaft gehabt und eine adäquate Leistung gezeigt und bis zu seiner Verletzung war Sebastian Trenkmann eine Stütze der Mannschaft.“

Ligaportal: Hat man sich im Winter schon verstärkt oder kommen noch Transfers hinzu? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Stössl: „Als Zugang haben wir Leon Frösch vom SV Mattersburg 2020, Manuel Buchreiter wird uns in Richtung Steinbrunn verlassen. Ein Handlungsbedarf haben wir im Großen und Ganzen nicht, sollte sich noch etwas ergeben, dass ein Spieler zu uns kommen möchte und er in die Mannschaft passt, dann werden wir nicht nein sagen.“

Ligaportal: Wie sieht die Vorbereitung für die Frühjahrssaison aus, haben die Spieler einen Trainingsplan bekommen? Wie viele Testspiele hat man terminiert?

Stössl: „Die Spieler haben einen Trainingsplan erhalten, der im Dezember nicht überprüft wird; vom 2. bis zum Mannschafts-Trainingsbeginn am 15. Januar 2024 wird er überprüft. Neun Testspiele haben wir vereinbart, mit teilweise hochkarätigen Gegnern.“

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Stössl: Wenn wir in der Tabelle einige Plätze gutmachen, dann bin ich zufrieden.