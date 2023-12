SV Leithaprodersdorf: „Wollen weiterhin vorn dranbleiben"

Burgenlandliga

Details Montag, 18. Dezember 2023 16:22

Ein guter Anfang, ein schlechter Mittelteil und ein gutes Ende, so kann man den Verlauf des SV Leithaprodersdorf in der Herbstsaison bezeichnen. Für Neo-Trainer Mario Santner, der zu Saisonbeginn für den scheidenden Peter Benes gekommen ist, war es eine reizvolle Aufgabe, als er den insolventen RLO-Verein Bruck /Leitha verlassen hatte und nun beim SV andocken konnte.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Mario Santner, ob er mit dem erreichten 6. Platz im Ranking zufrieden ist und welchen Platz er zum Ende der Saison anstrebt. Ob es auf dem Transfermarkt neuen Zugänge oder Abgänge gegeben hat, welcher Spieler in der Herbstsaison herausragende Leistungen gezeigt hat.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Santner „Im Großen und Ganzen bin ich mit dem zufrieden, was wir erreicht und was wir uns vorgenommen haben. Manche Sachen hätten besser laufen können, aber die Mannschaft und ich mussten sich erst kennenlernen, das ist ein Prozess, der eine Weile dauerte."

Ligaportal: Was waren die Gründe für das Nachlassen in der Mitte der Meisterschaft?

Santner: „In diesem Zeitabschnitt hatten wir es mit den Kapazunder der Liga zu tun, wir haben uns danach wieder gefangen und schade ist nur die Niederlage am letzten Spieltag, die war nämlich völlig unnötig, sonst wären wir zum Ende der Saison auf dem vierten Tabellenplatz gelandet."

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Kremser: Wir sind ein starkes Kollektiv, in dem kein Spieler besonders herausragt, die Mannschaft ist der Star. Was auch für uns spricht, dass wir zeitweise mit sieben einheimischen Spielern in der Kampfmannschaft die Meisterschaftsspiele bestritten haben, mit der Reserve belegen wir den zweiten Tabellenrang."

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Santner: „Wir haben zurzeit keinen Bedarf an neuen Spielern, die Langzeitverletzten Lukas Heiss, Noel Kustor und Paul Eder kommen wieder zurück. Was sehr erfreulich ist, dass kein Spieler den Verein verlassen will, das zeigt für ein gutes Klima, welches im Verein herrscht."

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Santner: „Wenn wir den momentanen Platz behalten könnten, wären wir nicht unzufrieden, denn wir möchten junge Spieler in die Kampfmannschaft integrieren und diesen Weg des Vereines fortsetzen."