Top-Trainer der Hinrunde – Nikolaus Schilhan im Wordrap

Details Dienstag, 19. Dezember 2023 16:04

Die Hinserie in der Burgenlandliga zeigte, dass kein Verein auf dem Weg in die RLO am ASV Siegendorf vorbeikommt, zu dominant thront der ASV an der Tabellenspitze mit sechs Punkten Vorsprung. Er kam, sah und siegte zwölfmal, so kann man den Erfolg von Neo-Trainer Nikolaus Schilhan beschreiben. In einer mehrteiligen Serie nutzt Ligaportal.at nun die Gelegenheit, ausgewählte Trainer, die mit ihrer Mannschaft in verschiedenen Ligen Herbstmeister geworden sind, aus einem anderen, persönlichen Blickwinkel zu betrachten:





ASV Siegendorf „Siegendorf ist für mich eine gute Chance, außerdem bin ich heimatverbunden, da meine Großeltern hier gewohnt haben.“

Warum Fußball-Trainer geworden: „Mir hat es gefallen, als ich als Trainer angefangen habe, mit Kindern zu trainieren und die alles so schnell gelernt und begriffen haben.“

Wie lange schon als Trainer tätig: „Seit elf Jahren.“

Was bedeutet dieser Job für Sie: „Mein Hobby und meiner Leidenschaft voll auszuleben.“

Gibt es neben dem Trainerjob einen weiteren Beruf: „Zurzeit nicht, weil ich mich voll auf meine Masterarbeit konzentriere, davor war ich voll beruflich Trainer.“

Sich selbst als Trainer beschreiben: „Jung, akribisch, ehrgeizig.“

Was macht am Trainerjob besonders Spaß: „Dass ich ihn alltäglich mit meiner größten Leidenschaft verbringen kann.“

Für welche Vereine selbst die Schnürsenkel geschnürt: „SV Zwentendorf.“

Der sportlich größte Erfolg: „Im Trainerteam mit Ried beim Cupfinale gegen Salzburg“

Welcher internationale Trainer ist zurzeit der Beste für sie: „Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion.“

Mein Meistertipp in

- Österreich: „Sturm Graz.“

- Deutschland: „Bayer Leverkusen.“

Saisonziel für das Frühjahr: „Den Tabellenrang, den wir momentan innehaben, auch beibehalten.“

Frauenfußball ist: „Eine gute Ergänzung.“

Dieses Buch liegt auf dem Nachtkastl: „The last lecture.“

Lieblingsfilm: „Der Pate.“

Diese TV-Serie schaue ich aktuell: „Die Arsenal-Doku auf Amazon-Prime.“

Das bringt mich zum Lachen: „Zeit mit meiner Familie zu verbringen, macht mir am meisten Spaß.“

Ligaportal: „Eine gute Berichterstattung zum österreichischen Fußball.“

Foto: ASV Siegendorf