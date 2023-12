Der SC Pinkafeld strebt im Frühjahr eine deutliche Rangverbesserung an

Burgenlandliga

Details Donnerstag, 21. Dezember 2023 08:13

Der SC Pinkafeld hat nach einem guten Saisonstart mit dem vierten Tabellenplatz anschließend eine mittelmäßige Herbstsaison mit einigen Höhen und vielen Tiefen gespielt. Zum Saisonabschluss ging die Luft etwas aus und es gab drei Niederlagen, drei Remis und nur einen Sieg. Im Frühjahr wartet auf die Halwachs -Truppe ein renoviertes Stadion, ein paar Heimspiele mehr und etwas Blutauffrischung im Spielerkader.

Ligaportal.at sprach mit Lukas Halwachs, ob er mit dem erreichten 11. Platz im Ranking zufrieden ist und welchen Platz er zum Ende der Saison anstrebt. Ob es auf dem Transfermarkt neuen Zugänge oder Abgänge gegeben hat, wie die Vorbereitungen für das Frühjahr laufen und welcher Platz zum Saisonende erwartet wird.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Halwachs: „Wir sind nicht zufrieden mit dem Tabellenplatz und der Punkteausbeute, wir haben uns mehr erwartet und gewünscht, da wir eine gewisse Qualität im Spielerkader haben.“

Ligaportal: Was waren die Gründe für das Nachlassen in zum Ende der Meisterschaft mit nur einem Sieg in sieben Matches?

Halwachs „Wir haben in dieser Serie einige hochkarätige Gegner gehabt, manche Spiele gingen ganz knapp verloren. Außerdem hatten wir wegen des Stadion-Umbaues fünf Auswärtsspiele in Folge.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Kremser: „Wir sind ein starkes Kollektiv mit viel Potenzial, in dem unser Torwart, Alexander Diridl und Lukas Weninger, als Torschütze herausgeragt sind.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Halwachs: „Nach der Saison haben die Spieler zwei Wochen komplett freigehabt, anschließend hatten sie die Möglichkeit, zweimal wöchentlich auf freiwilliger Basis auf dem Kunstrasenplatz zu trainieren. Seit dieser Woche haben sie einen Heimtrainingsplan bekommen und ab 11. Januar 2024 beginnt das Mannschaftstraining.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Halwachs: „Jan Reiter wird uns verlassen, mit möglichen Neuverpflichtungen steht der Verein in Verhandlungen, da dürfte die Entscheidung bis zum Trainingsbeginn fallen."

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Halwachs: „Wir haben uns vorgenommen, eine gute Frühjahrssaison zu spielen und punktemäßig etwas draufzulegen, wir streben den 6. Platz im Ranking an, da wir insgesamt neun Heimspiele im Frühjahr haben.“