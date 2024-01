USV Halbturn: Turnaround zum Ende der Herbstsaison nährt Hoffnungen auf Klassenerhalt

Burgenlandliga

Details Donnerstag, 04. Jänner 2024 10:00

Der Aufsteiger der letzten Saison, der USV Halbturn tat sich in der Burgenlandliga erwartungsgemäß schwer. Man hatte sich im Sommer 2023 mit keinem Kapazunder verstärkt, die Herglotz Truppe baute auf die eigene Stärke, die sie aber erst ab der 9. Runde ausspielen konnte. Es gab drei Siege und ein Remis zum Abschluss der Herbstsaison.

Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Werner Hoffmann, ob er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und wie es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge aussieht.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison? Bis zur 8. Runde sah es ja zappenduster für den USV aus.

Hoffmann „Teils teils, nicht unzufrieden, aber auch nicht zufrieden. Nach den Spielverläufen einiger Matches könnten es sechs Punkte mehr sein, aber mit den gezeigten Leistungen nicht unzufrieden.“

Ligaportal: Was waren die Gründe für das Aufbäumen zum Ende der Saison? Hat jemand den Schalter umgelegt?

Hoffmann: „Wir hatten zu Beginn der Saison mit einigen verletzungsbedingten Ausfälle zu tun (Stammtorwart Rene Summer und Goalgetter Marco Philip Hoffmann), außerdem hatten wir mit Siegendorf, Parndorf und Ritzing gegen schwere Gegner zu spielen. Zum Ende der Herbstsaison war der Mannschaftskader wieder komplett und dadurch kamen wir auch zu Punkten.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Hoffmann: „Besonders herausgeragt hat in der Herbstsaison kein Spieler. Wir sind ein starkes Team, die Mannschaft ist der Star“.

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben? Gibt es Spieler, die von der U23 in die Kampfmannschaft aufrücken können.

Hoffmann: „Verlassen haben uns Erik Takac, Simon Marko und Ibrahim Kamasik, als Zugänge haben wir Ivan Hlushko, und Oliver Praznovsky verpflichtet. Ein weiterer Zugang ist noch in der Schwebe. Wir haben einige junge Spieler mit dem Jahrgang 2007 in Lauerstellung, die sich einen Stammplatz in der Kampfmannschaft erkämpfen könnten.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Hoffmann: „Am 15. Januar starten wir mit dem Mannschaftstraining, damit sie Spieler bis zu diesem Zeitpunkt fit bleiben, hat ihnen der Professor Herglotz Trainingspläne übermittelt.

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Hoffmann: „Wie wir schon zu Beginn der Saison gesagt hatten, wir möchten nicht absteigen und wie es jetzt aussieht, brauchen wir nur eine Mannschaft zu überholen, um das rettende Ufer zu erreichen.“