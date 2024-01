SV Schattendorf: Neue Offensivkräfte sollen Abstieg verhindern

Burgenlandliga

Details Donnerstag, 04. Jänner 2024 11:35

Wie bereits im letzten Jahr zur selben Zeit befindet sich der SV Schattendorf auf dem 13. Platz im Ranking, nur mit dem Unterschied, dass man damals einen Punkt mehr auf dem Konto hatte. Um nicht wieder in den Abstiegsstrudel zu kommen, hat sich der SV im Winter mit zwei Offensivkräften verstärkt, die für die nötigen Tore sorgen sollen.

Ligaportal.at sprach mit Obmann und Torhüter Alexander Bernhardt, ob er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und wie es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge aussieht.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Bernhardt: „Das ist nicht so einfach zu sagen, wir haben die Herbstsaison analysieren müssen, wir sind fünf bis sechs Punkte hinter unseren Erwartungen geblieben. Positiv ist auf jeden Fall, dass wir nach dem miserablen Start mit vier Niederlagen die Ruhe bewahrt und uns zurückgekämpft haben. Die letzten vier Matches waren wieder so lala, die haben uns abermals in diese Situation gebracht, in der wir uns zurzeit befinden.“

Ligaportal: Was waren die Gründe für das Nachlassen nach dem Zwischenhoch Mitte der Saison zum Ende der Saison?

Bernhardt: „Die Mannschaft hat einen Top-Charakter, sonst wären wir nach der Niederlagenserie nicht so gut zurückgekommen, aber uns hat etwas die Mentalität gefehlt, geschuldet dem sehr jungen Team. Wir haben immer Wert daraufgelegt, wie wir spielen, wie unser Spielstil ist und sind nicht wie ein Abstiegskandidat aufgetreten. Wir haben immer gut mitgespielt, aber uns fehlten die sogenannten dreckigen Siege, welche man im Abstiegskampf benötigt.

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Bernhardt: Wir sind ein starkes Kollektiv mit viel Potenzial, in dem kein Spieler besonders herausragt. Wir haben nicht die finanziellen Mittel, für das Frühjahr eine Menge fertige Spieler zu holen.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben? Gibt es Spieler, die von der U23 in die Kampfmannschaft aufrücken können.

Bernhardt: „Tobias Steiner hat uns in Richtung Wien verlassen, Dominik Kovács und Bulcsú Szántó konnten verpflichtet werden, beide sind Offensivspieler und sollen für Tore sorgen.

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Bernhardt: „Wir haben zweimal in der Halle trainiert, dann spielen wir am Wochenende den Rosalien-Pokal des SV Forchtenstein in der Sporthalle in Mattersburg. Am 8. Januar starten wir dann mit der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison.“

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Bernhardt: „Auf jeden Fall soll der Abstieg vermieden werden, es wäre schön, wenn wir uns Richtung Top-Ten bewegen könnten. Auf jeden Fall nehmen wir jeden Tabellenplatz über dem Strich an und ich wünsche mir, dass es dieses Mal nicht in der 94. Minute, wie im letzten Spiel der Frühjahrssaison, entschieden wird.“