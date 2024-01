SC/ESV Parndorf 1919: Heim-stärkstes Team der Liga will in der Fremde an Stabilität zulegen

Burgenlandliga

Details Samstag, 06. Jänner 2024 10:20

In den ersten sieben Runden schwächelte der Mitfavorit Parndorf mit zwei Pleiten und zwei Remis, was den 7. Platz im Ranking bedeutete. Anschließend zündete die Truppe von Trainer Wolfgang Fischer den Turbo und mit einer sagenhaften Serie von sieben Siegen und einem Remis landete man schlussendlich zum Ende der Herbstsaison auf dem zweiten Tabellenplatz. Um doch noch den Meistertitel zu erringen, müssen zwei Faktoren mitspielen: Der SC/ESV muss auf eine Schwächephase des Tabellenführers Siegendorf hoffen und selbst alle Spiele gewinnen.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Wolfgang Fischer, wie er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, ob es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat. Wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und welche Ziele man für das Frühjahr hat.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Fischer: „Bis auf ein-zwei Ausnahmen war die Saison zufriedenstellend, ab der achten Runde haben wir aufgezeigt, was in uns steckt.“

Fischer: Was waren die Gründe für den schlechten Saisonstart?

Fischer: „Die Startschwierigkeiten waren dem großen Umbruch im Sommer geschuldet, die Mannschaft musste sich erst finden, aber es hat länger gedauert, als wir dachten.

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Fischer: „Wir sind ein starkes Kollektiv mit viel Potenzial, in dem kein Spieler besonders herausgeragt hat.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Fischer: „ Matús Mikus hat uns in Richtung Zurndorf verlassen, Matus Mader, der sich im Sommer verletzt hatte und kein Spiel für uns bestritten hat, verlässt auch den Verein. Mit einem neuen Spieler stehen die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss. Grundsätzlich suchen wir keine weiteren neuen Spieler, der Kader der Kampfmannschaft ist stark genug, um weiterhin vorn mitzumischen.

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Fischer: „Wir haben den Spielern eine Pause gegönnt, aber zwischendurch in der Halle in Fischamend trainiert. Am 8. Januar starten wir mit dem Mannschaftstraining."

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Fischer: „In erster Linie müssen wir auf uns schauen, unsere Hausaufgaben erledigen, eine Platzverbesserung würde uns reichen.“