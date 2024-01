Bedrohlich, aber nicht aussichtslos – ASK Marz blickt in schwieriger Zeit positiv nach vorn

Burgenlandliga

Details Samstag, 06. Jänner 2024 10:23

Bis zum Ende der sechsten Runde sah es für den ASK Marz gar nicht so schlecht aus, man war auf dem 11. Tabellenplatz stationiert und sah den kommenden Spielen mit viel Optimismus entgegen. Aber dann kamen sieben Pleiten, unterbrochen nur von zwei Remis, und der ASK landete auf dem letzten Platz im Ranking. Der Hauptgrund für diese Negativserie war die katastrophale Torausbeute, nur fünf Treffer in 15 Matches. Für Marz gab es in der Winterpause nur eine Aufgabe, es müssen ein oder zwei torgefährliche Spieler geholt werden, denn an der Defensive hat es nicht gelegen, man hat weniger Tore bekommen als alle anderen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Lorandt Schuller, ob der Verein bei der Suche nach torgefährlichen Stürmern schon fündig wurde, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und welche Ziele man für das Frühjahr hat.

Ligaportal: Wie ist die allgemeine Einschätzung der momentanen Lage?

Schuller: „Im Moment ist die Situation nicht gerade rosig, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Abstand zu einem Nichtabstiegsplatz beträgt vier Punkte, also keine unmögliche Sache, den Rückstand aufzuholen.“

Ligaportal: Was waren die Gründe für das Nachlassen nach dem Zwischenhoch Mitte der Saison zum Ende der Saison?

Schuller: „Wir hatten ab dem Spiel gegen Siegendorf ständig vier Ausfälle zu beklagen, die konnten wir leider nicht kompensieren. Es ist leider so, wenn man unten steht, hat man kein Glück und dann kommt noch Pech hinzu.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Schuller: „Wir haben einen guten Kader, aus dem sich kein Spieler besonders hervorgetan hat.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Schuller: „Wir haben schon versucht, Spieler von Ritzing zu bekommen, aber die gehen größtenteils nach Lackenbach. Bis jetzt konnten wir Jan Reinprecht von Draßmarkt verpflichten und mit Àkos Reszeterics einen Außenstürmer aus Ungarn. Aber wir sind weiterhin auf der Suche nach einem schussgewaltigen Stürmer. Verlassen wird uns Goran Batar nach Pöttsching.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Schuller: „Die Spieler hatten sich ohne einen Trainingsplan fit zu halten, mit dem Mannschaftstraining beginnen wir am 8. Januar.“

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Schuller: „Es gibt nur ein Ziel, den Abstieg zu vermeiden. Den Rückstand aufzuholen ist machbar.“