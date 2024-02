Jetzt ist es offiziell: Der SC Ritzing stellt den Spielbetrieb ein

Burgenlandliga

Details Mittwoch, 14. Februar 2024 10:06

Seit Mitte Dezember machte das Gerücht „Ritzing stellte den Spielbetrieb ein“ die Runde. Nachdem Ritzing-Trainer Josef Furtner in einem Gespräch mit ligaportal.at am 12. Dezember verlauten gelassen hatte, dass er nicht weiß, wie es mit dem Verein weitergeht, ob mit Lackenbach eine Fusion oder Spielgemeinschaft gemacht wird. „Aber es wurden schon Gespräche mit Lackenbach wegen einer möglichen Kooperation geführt, auf jeden Fall stehe ich nicht als Trainer in Lackenbach zur Verfügung, diese Aufgabe kann mein Co-Trainer David Witteveen übernehmen“ ließ Furtner damals verlauten.

Das Logo des SC Ritzing wird künftig aus der Burgenlandliga verschwinden

Für Obmann Harald Reiszner war es ein Gang nach Canossa.

Es war eine schwere Geburt, bis sich Obmann Harald Reiszner durchgerungen hat, das Ende seines Vereines für die Burgenlandliga offiziell zu verkünden, obwohl jeder schon wusste, dass es nach den vielen Spielerabgängen mit dem Verein nicht weitergehen kann. Was seit Wochen spekuliert wurde, steht nun fest: Der SC Ritzing zieht sich aus dem Erwachsenenfußball zurück, stellt den Spielbetrieb in der Landesliga ein. Das bestätigte heute Heinz Lautischer vom Burgenländischen Fußballverband.

Kaum Auswirkungen auf die momentane Tabellensituation.

Der Rückzug der Ritzinger hat kaum Auswirkungen auf die Tabelle der Burgenlandliga: „Es wird nicht viele Veränderungen in der Tabelle geben, auf den vorderen sieben Rängen bleibt alles beim Alten, im Tabellenkeller tauschen Marz und Rudersdorf die Plätze, denn alle Spiele des SC Ritzing werden rückwirkend mit 0:0 gewertet“ bestätigte Heinz Lautischer abschließend.