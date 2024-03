Kustor-Treffer bringt Leithaprodersdorf drei Punkte gegen Edelserpentin

Burgenlandliga

Details Samstag, 09. März 2024 09:59

Gespannt durften die Zuschauer sein, wie sich die SpG Edelserpentin im ersten Spiel der Frühjahrsrunde in der Burgenlandliga präsentiert, da man in der letzten Runde wegen Ritzing pausieren musste. Die Gäste aus Leithaprodersdorf wollten den Flow vom ersten Spiel der Rückrunde prolongieren. Diesen hatten sie auch in den ersten zwanzig Minuten gezeigt, aber mir der Fortdauer des Matches flachte er immer mehr ab. Bei den Hausherren vermisste man die Spielfreude und Spritzigkeit, welche sie im Herbst ausgezeichnet hatte.

Rasanter Beginn der Gäste

Von Beginn an übernahmen die Auswärtigen das Kommando auf dem Spielfeld und kamen auch zu hochkarätigen Torchancen, aber Noel Kustor und Tobias Beran konnten diese nicht in Tore ummünzen. In der 23. Minute wurde Tobias Beran schwer gefoult und musste ausgewechselt werden, ab diesem Zeitpunkt war es mit dem Spielfluss der Santner-Truppe zu Ende. Die Hausherren versuchten ihr Glück mit hohen Bällen in die gegnerische Spielhälfte, aber die fanden meistens keinen Abnehmer, sodass die Einheimischen in der ersten Halbzeit keine echten Torchancen hatten. Mit dem torlosen Remis wurde das langweilige Match, abgesehen von den ersten 20 Minuten, zur Halbzeitpause abgepfiffen.

Wenige Torraumszenen in Spielhälfte zwei

In der zweiten Halbzeit merkte man den beiden Mannschaften die Bemühungen an, Torchancen zu lukrieren, aber die endeten meistens vor dem Strafraum des Gegners. Mitte der zweiten Halbzeit gab es einen Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste, als Julian Schwarz gelegt wurde, alle Zuschauer haben das Foulspiel gesehen, nur Schiedsrichter Kemal Kazanci nicht. In der 64. Minute eine gelungene Kombination über Stefan Heiss zu Dániel Sváb, der leitet das Spielgerät an Benjamin Petö weiter und sein Zucker-Stanglpass kommt zu Noel Kustor und der erzielt mit seinem zehnten Treffer die 1:0 Führung für die Auswärtigen. Es folgten weitere Torchancen der Gäste, aber die brachten keinen weiteren Treffer. Die Hausherren hatten noch einige Halbchancen, die reichten aber zu keinem zählbaren Erfolg.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Es war überhaupt keine spannende Partie, es gab nur wenige Torraumszenen, es war ein sogenannter Frühjahrskick. Von Beginn an hat man gemerkt, dass es das erste Match in der Frühjahrsrunde für meine Mannschaft war, es fehlte der Spielfluss und das Kombinationsspiel.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war ein verdienter 1:0 Sieg meiner Mannschaft, wir sind perfekt in das Spiel gestartet und haben einige Torchancen herausgespielt, die wir aber nicht verwertet haben. In der zweiten Halbzeit sind wir am Drücker geblieben und haben nach einer gelungenen Kombination den Siegestreffer erzielt.“

