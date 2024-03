Knapper 1:0-Sieg für Horitschon in Rudersdorf

Burgenlandliga

Details Sonntag, 10. März 2024 08:36

Der USVS Hausbauführer Rudersdorf empfing am Samstagnachmittag den ASK Horitschon zum Meisterschaftsspiel der 17. Runde in der Burgenlandliga. Die Heimischen visierten nach der 1:7-Schlappe in Parndorf drei Punkte an, damit der Anschluss zum Tabellenmittelfeld nicht verloren geht. Die Gäste wollten die adäquate Leistung gegen Kohfidisch prolongieren. Es war kein fußballerischer Leckerbissen, was den Zuschauern geboten wurde; Horitschon war die clevere Mannschaft und nahm die drei Punkte mit auf die Heimreise.

Hausherren dominierten die Anfangsphase

Das Fußballspiel hatte sehr unter den äußeren Bedingungen zu leiden, ein tiefer, holpriger Rasen erwartete die Akteure. Die Hausherren haben die 1:7-Schlappe gegen Parndorf gut verarbeitet, denn in den ersten 30 Minuten bestimmten sie das Spielgeschehen auf dem Rasen. Aber die erste hochkarätige Torchance hatten die Gäste, Sebastian Lehner mit einem Stanglpass auf Mario Rekirsch und sein Schuss prallte vom Aluminium zurück in das Spielfeld. In der 27. Minute eine Top-Chance für die Heimischen, zum 1:0 - Mikael Mertkarabetyan, mit der Seitenverlagerung auf die rechte Seite, der Goalie Zsolt Ratkai kann den Ball außerhalb des Strafraums nicht klären, und Ibrahim Sahin schießt aus 25 Metern an die Außenstange. Nun waren wieder Auswärtigen an der Reihe, aber Mario Rekirsch konnte einen gut getimten Lochpass nicht verwerten. Fast mit dem Pausenpfiff das 1:0 für die Gäste, Rekirsch mit einem Superpass auf Sebastian Trenkmann und der Goalgetter fackelte nicht lange herum und versenkte das Spielgerät in den Maschen des Gehäuses der Gastgeber. Im Anschluss an diesem Treffer wurden die Seiten gewechselt.

Kaum noch gefährliche Torraumszenen

In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie zusehend, es gab kaum noch Torchancen zu sehen. In der 74. Minute streicht ein platzierter Schuss von Ibrahim Sahin knapp am Tor der Horitschoner vorbei, fünf Minuten später prüft der gerade zuvor eingewechselte Richard Amaechi Johnson den Torhüter der Heimischen, Sebastian Kracher, mit einem Schuss aus kurzer Entfernung. Von weiteren bemerkenswerten Ereignissen gab es nichts mehr zu berichten, sodass die Stössl-Truppe mit dem zweiten Sieg im Frühjahr die Heimreise antreten konnte.

Stimmen zum Spiel

Patrick Steiner, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Wir waren in den ersten 30 Minuten die klar dominierende Mannschaft und haben den Spielverlauf bestimmt. In der zweiten Halbzeit sind wir bis ins letzte Drittel gekommen, aber es fanden keine Abschlüsse statt.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir sind stark ersatzgeschwächt angereist, mussten vier Stammspieler vorgeben, aber meine Jungs haben das ganz toll kompensiert und haben verdient gewonnen. Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in das nächste Meisterschaftsspiel gegen Schattendorf.“

