Siegendorf rehabilitiert sich nach Auftakt-Remis: 4:1-Auswärtssieg gegen USV Halbturn

Der USV Halbturn begrüßte Samstagnachmittag in der Burgenlandliga den Tabellenführer ASV Siegendorf zum Duell in der 17. Runde. Die Hausherren konnten am letzten Wochenende überraschend einen Punkt aus Deutschkreutz mitnehmen, der Leader musste sich auf eigenem Rasen mit einem Remis gegen Sankt Margarethen begnügen. Nach einer abwechslungsreichen ersten Halbzeit übernahm der Tabellenführer das Kommando auf dem Spielfeld und fertigte Halbturn mit 4:1 ab.

Halbturn setzte sich bravourös zur Wehr

Einen Gewinner gab es schon vor dem Spiel; der Kassierer der Halbturner konnte sich über die Einnahmen der 500 Zuschauer freuen. Die Hausherren zeigten zu Beginn der Begegnung keinen Respekt vor dem Herbstmeister und sie spielten munter drauflos. Besonders Stürmer Marco Phillip Hoffmann war ein ewiger Unruheherd in der Spielhälfte der Gäste und er konnte bei seinen Sturmläufen nicht immer mit fairen Mitteln gestoppt werden. Und seine Bemühungen wurden in der 44. Minute belohnt, nach einem Konter und einem schnellen, weiten Outeinwurf kam Marco Phillip Hoffman an das Leder und er versenkte es in den Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. Mit der knappen 1:0-Führung der Gastgeber wurden die Seiten gewechselt.

Siegendorf übernahm das Zepter

In der Halbzeitpause brachte Trainer Nikolaus Schilhan mit Christoph Kröpfl einen neuen Mann und änderte das Spielsystem. Fortan dominierten die Gäste das Spielgeschehen und kamen in der 55. Minute durch Mario Stefel zum verdienten Ausgleichstreffer, der ein Zuspiel von Lukas Grozurek gekonnt annahm und einlochte. Nur drei Minuten später der Führungstreffer der Gäste, ein Eckball kommt in den Strafraum der Heimischen geflogen und Samuel Antalek ist zur Stelle und es steht 2:1 für den Leader. Mit diesem Doppelschlag war die Moral der Hausherren gebrochen und Siegendorf zeigte kein Erbarmen. In der 79. Minute wird Tin Zeco im Strafraum der Heimischen von den Beinen geholt und Goalgetter Lukas Grozurek lässt sich diese Chance nicht entgehen und erhöht auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte wiederum Grozurek in der 90. Minute, als er mit seinem 16. Saisontreffer den 4:1-Endstand erzielte.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„In der ersten Halbzeit hatten wir ein klares Chancenplus zu verzeichnen, hätten höher führen müssen, in der zweiten Halbzeit nach dem Doppelschlag war für uns nichts mehr zu holen. Gegen Siegendorf waren keine Punkte eingeplant, die müssen wir uns bei anderen Gegnern holen.“

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Meiner Mannschaft merkte man in den ersten 45. Minute eine gewisse Verunsicherung nach dem Remis gegen Sankt Margarethen an, in der zweiten Halbzeit haben wir dann unser wahres Gesicht gezeigt und sind dann schnell in unser Muster gekommen und haben die entsprechenden Tore erzielt.“

