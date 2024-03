Deutschkreutz dreht die Partie – und schenkt Klingenbach das 1:1

Burgenlandliga

Details Sonntag, 10. März 2024 09:55

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Burgenlandliga zum Derby der Grenzstädter zwischen dem FC Deutschkreutz und dem ASK Klingenbach im Rahmen der 17. Runde der aktuellen Saison. Beide Mannschaften zeigten am letzten Wochenende eine überschaubare Leistung und wollten sich nun rehabilitieren, nach einem spannenden Fight trennten sich die Kontrahenten mit einem 1:1-Remis.

Blitztor für die Gäste

Gleich zu Beginn der Begegnung nahmen die Gäste das Zepter in die Hand und kamen bereits in der 3. Minute zu ihrem Führungstreffer, Frantisek Lady war der Torschütze. Im Anschluss an diesem Treffer hatten die Gäste weitere Torchancen zu verzeichnen, einmal knallte Lukas Stahleder das Leder ans Aluminium, dann vergab Marco Laubner eine echte Chance, als er zu lange auf den Abschluss wartete, und David Eisner setzte einen Schuss neben den Pfosten. Dann ließen die Auswärtigen in ihrem Spielfluss nach und die Hausherren kamen besser ins Spiel und konnten das Match bis zum Pausenpfiff offen gestalten. Mit der knappen 1:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Deutschkreutz dominierte die zweite Spielhälfte

Nach dem Wiederanpfiff dominierten die Heimischen und spielten den Gegner an die Wand. So war es auch nicht verwunderlich, dass in der 55. Minute der Ausgleichstreffer für die Fennes-Truppe fiel. Florian Reumann setzte sich auf der Seite gekonnt durch und seine zielgenaue Flanke erreichte Luca Noel Treiber und der versenkte das Spielgerät per Volley in den Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zum 1:1. Im Anschluss daran betrieben die Hausherren Chancenwucher, so viele hochkarätige Torchancen ließen sie liegen. Die Gäste hatten um die 70. Minute eine gute Phase, aber Matej Skreptak scheiterte alleinstehend vor dem Goalie der Hausherren und Marco Laubner setzte einen Kopfball neben das Tor. In der 90. Minute zeichnete sich der Goalie der Klingenbacher aus, als er zwei Schüsse der Hausherren bravourös abwehrte, und der dritte Schuss wurde von der Abwehr der Gäste abgeblockt. So blieb es schlussendlich beim schmeichelhaften 1:1- Remis für die Auswärtigen.

Stimmen zum Spiel

Roman Fennes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Die ersten 20 Minuten haben wir komplett verschlafen und haben Glück gehabt, dass wir nur mit 0:1im Rückstand waren. Anschließend kamen wir besser ins Spiel und haben auch Torchancen lukriert. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dominiert, aber leider nur den Ausgleichstreffer erzielt.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir sind perfekt mit einem schnellen Tor in die Partei gestartet, in den ersten 30 Minuten haben wir das Match gut im Griff gehabt, anschließend ist bei uns aus unergründlicher Weise der Faden gerissen. Schlussendlich war es ein hart erkämpfter Punkt für meine Mannschaft.“

