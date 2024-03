Kohfidisch lässt nichts anbrennen: 2:1-Erfolg gegen Bad Sauerbrunn

Burgenlandliga

Details Sonntag, 10. März 2024 10:18

Am gestrigen Samstagnachmittag empfing der ASK Kohfidisch den SC Bad Sauerbrunn zum Meisterschaftsspiel in der 17. Runde der Burgenlandliga. Vor diesem Match war kein Favorit auszumachen, die Hausherren zeigten im ersten Spiel der Rückrunde eine adäquate Leistung, die Gäste konnten nach einer durchschnittlichen Leistung gegen Marz mit 2:0 gewinnen. Dank der zwei erzielten schnellen Treffer ist es den Hausherren gelungen, Bad Sauerbrunn die drei Punkte abzunehmen.

Furioser Start der Hausherren

Für die Hausherren begann das Spiel optimal, denn in der 5. Minute gingen sie mit 1:0 in Führung, als eine gelungene Kombination vom eigenen Strafraum heraus in Richtung gegnerischem Tor ging, eine Flanke in den Strafraum, aber Tim Schreiber vergab diese Chance. Der darauffolgende Eckball kommt wieder zu Tim Schreiber und dieses Mal vollendete er per Fuß zum Führungstreffer. Es dauerte nur sieben Minuten, als der quirlige Tim Schreibern im Strafraum vom Goalie der Gäste von den Beinen geholte wurde und den fälligen Strafstoß verwandelte der Elfmeterschütze vom Dienst, Julian Binder, gekonnt zur 2:0-Führung. Mitte der zweiten Halbzeit haben die Hausherren ihren Rhythmus verloren und die Gäste kamen besser ins Spiel. In der 44. Minute richtet sich Goalgetter Michal Kozak das Leder für einen Freistoß zurecht, nimmt Anlauf und Zack, das Leder landete in den Maschen des Gehäuses der Heimischen. Mit der 2:1 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn kam besser ins Spiel

In der zweiten Halbzeit dominierten die Gäste das Spiel und waren fast immer in der Spielhälfte der Heimischen zu finden, konnten aber zahlreiche Torchancen nicht verwerten. Marco Dominkus setzte einen Volley ganz knapp am Tor vorbei, Philip Marenich verstolperte den Ball im Strafraum der Heimischen und einen scharfen Schuss von Michal Kozak wurde vom Goalie der Gastgeber gehalten. Somit konnten die Hausherren die drei Punkte im heimischen Stadion behalten.

Stimmen zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Wir haben das Spiel perfekt begonnen, gingen schnell mit 2:0 in Führung, haben kurz vor dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer erhalten. In der zweiten Halbzeit ging es hin und her, mit wenigen effektiven Torchancen für uns. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Den Start der Begegnung haben wir verschlafen, sind aber dann immer besser ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir die Begegnung voll im Griff gehabt, ich kann meinen Spielern nichts vorwerfen, sie haben sich sehr bemüht und alles gegeben, das einzige Manko war das Auslassen der Torchancen.“

