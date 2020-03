Last-Minute 2:1 Sieg für Deutschkreutz

Details Samstag, 07. März 2020 10:35

Der Vizemeister der Herbstsaison in der Burgenlandliga, der FC Deutschkreutz empfing an diesem Wochenende den ASKÖ Klingenbach, die auswärts mehr Siege errungen haben als im heimischen Stadion. Die Heger-Elf hat sich mit sechs Neuzugängen verstärkt und will sich gegen dem ASKÖ keine Blöße geben. Schlussendlich siegten die Hausherren mit einem Last-Minute-Elfmeter.

Hausherren erspielten sich eine leichte Feldüberlegenheit

Nach einer offenen Anfangsphase kamen die Hausherren dann besser ins Spiel und haben sich eine leichte Überlegenheit herausgespielt. Mitte der ersten Halbzeit hatte David Lämmermeyer die erste Torchance für die Hausherren, diese konnte er aber nicht verwerten und knapp vor dem Pausenpfiff war es abermals David Lämmermeyer, der in aussichtsreicher Position nicht einlochen konnte. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt

Schnelles Tor in der zweiten Halbzeit

Kaum hatte Schiedsrichter Roland Braunschmidt die Partie wieder angepfiffen, eine verunglückte Ballannahme von Tobias Szaffich landete bei David Lämmermeyer, der spielte sofort weiter zu Marko Matic der allein vor Torhüter Stefan Schuller auftauchte und den Goalie erst im zweiten Versuch überwinden konnte und es stand 1:0 für die Hausherren. Nach der knappen Führung schalteten die Heimischen einen Gang zurück, was zur Folge hatte, dass die Gäste nun besser ins Spiel kamen und ihr Glück mit hohen Bällen ins Zentrum suchten, in der Hoffnung, einer dieser Bälle findet einen Abnehmer. Die beste Tormöglichkeit hatten die Gäste durch einen Freistoß von Philipp Grafl, der aber von Goalie Daniel Bader bravourös abgewehrt wurde. Die Hausherren versuchten es mit dem Umschaltspiel, wurden aber meistens vom Linienrichter zurückgewachelt, ob zurecht oder nicht, das kann niemand beantworten, denn es waren immer knappe Entscheidungen. In der 85. Minute gab es einen Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste, aber der Schiedsrichter winkte ab und ließ weiterspielen. Ein glückliches Händchen bewies der Coach der Gäste, Markus Pürk, er wechselte in der 85. Minute Thomas Dragschitz ein und dieser bedankte sich in der 90. Minute mit einem flachen Schuss ins lange Eck mit dem Ausgleichstreffer. Als alle mit einem Remis gerechnet hatten, gab es ein Handspiel im Strafraum der Auswärtigen, und Tobias Szaffich verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 2:1 Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Dietmar Heger, FC Deutschkreutz

Der Gegner hat so gespielt, wie wir es erwartet hatten, mit hohen Bällen in das Zentrum wollten sie zum Torerfolg kommen. Warum sich meine Mannschaft nach der Führung zurückfallen hat lassen, ist mir ein Rätsel. Es war spielerisch nicht unsere beste Leistung, aber nach den Torchancen gerechnet war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.

Die Besten:

Christopher Lipowsky (V) Mate Czingraber (V), Lukas Godovitsch (M) Tobias Szaffich (M)

Marcus Pürk, ASKÖ Klingenbach

Es ist schade darum, dass wir den einen Punkt nicht gerettet haben, die Deutschkreutzer hatten einige Torchancen, aber unser überragender Goalie Stefan Schuller hat uns lange am Leben gehalten, leider stehen wir nun mit leeren Händen da.

Der Beste:

Stefan Schuller (T)

