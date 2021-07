Perfekter Start für Deutschkreutz, 4:0 Sieg gegen Kohfidisch

Details Samstag, 31. Juli 2021 08:32

Nach dem ehrenhaften Ausscheiden im ÖFB -Cup und dem klaren 6:1 Ergebnis im BFV-Cup wartete nun im ersten Spiel der neuen Saison in der Burgenlandliga der ASK Kohfidisch auf den FC Deutschkreutz Wie erwartet hatten die Gäste keine Chance, wenigstens einen Punkt aus dem Stadion in der Sportplatzgasse mitzunehmen, dafür spielte die Heger-Elf einfach zu perfekt, obwohl sie es in der zweiten Halbzeit ruhiger angegangen sind und das Ergebnis verwaltet habe.

Mit Volldampf in die erste Halbzeit

Gleich zu Beginn der ersten Halbzeit hatten die Hausherren zwei gute Torchancen vorgefunden, einmal war es Michael Pittnauer, das andere Mal war es David Thumberger, der dem Gäste-Goalie David Kraft zweimal alles abverlangte, um seinen Kasten sauber zu halten. Auch die Gäste hatten ihre Torchancen, welche Marcel Kene nicht verwerten konnte. In der 27. Minute führte ein kurioses Tor zur 1:0 Führung der Hausherren, ein Corner wurde vom Torhüter der Gäste abgefangen, als er wieder auf dem Boden landete, stand ihm ein eigener Spieler im Weg, der Ball rutsche ihm aus der Hand und fand in Christopher Lipowsky einen dankbaren Abnehmer und des hieß 1:0 für die Hausherren. In der 41. Minute die entscheidende Situation für das Spiel, Nicolas Oswald wurde von Schiedsrichter Claus Wisak wegen einem groben Foul mit der glatt-Roten Karte vorzeitig zu Duschen geschickt. Die Gäste haben nun eine Weile gebraucht, sich neu zu formieren und das nutzen die Einheimischen voll aus, gleich nach dem verhängten Freistoß ein Stanglpass in die Mitte, Goali Kraft kann den noch abwehren, der Ball kommt zu David Thumberger und der schießt den am Boden liegenden Torhüter in die Arme. Beim nächsten Corner macht es Tobias Szaffich besser, er netzte zum 2:0 ein. (43.) Nur eine Minute später fabrizierte Fabian Paukovits einen Fehlpass, Tobias Szaffich erreichte das Leder und hob den Ball gekonnt über den Goalie Kraft in die Maschen der Kohfdischer zum 3:0 Pausenstand.

Hausherren ließen es nun locker angehen

Die Gäste überraschten, als sie weiterhin mit zwei Stürmer auf dem Feld waren und es wurden immer lange Bälle Richtung Julian Binder gespielt, die aber kein zählbares Ergebnis brachten, auf der anderen Seite vergab Michael Pittnauer zwei gute Tormöglichkeiten, bevor er in der 86. Minute den 4:0 Endstand erzielte

Dietmar Heger, Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir haben uns vorgenommen, in der zweiten Halbzeit mit demselben Dampf weiterzuspielen, das hat leider nicht geklappt, aber es war in Summe nicht mehr so zwingend und unser Sieg geht voll in Ordnung.“

Die Besten: Tobias Szaffich, (ST), Mathias Hänsler (V), Lukas Godovitsch (M)