Weiter im Aufwind: Sankt Margarethen siegt mit 4:1 in Andau

Details Samstag, 13. August 2022 10:18

Am Freitagabend empfing der FC Andau den SV Sankt Margarethen zum Meisterschaftsspiel in der Burgenlandliga. Die Hausherren warten noch auf den ersten Sieg in der Burgenlandliga, die Gäste aus Sankt Margarethen kamen mit der Empfehlung eines 2:1-Sieges gegen Horitschon in das Stadion an der Hansaggasse. In einer ziemlich einseitigen Partie fertigte die Lederer-Truppe den FC Andau mit 4:1 ab.

Frühe Tore der Gäste

Über 300 Zuschauer wollten das Nord-Derby nicht verpassen und sahen eine Gastmannschaft, welche einen guten Fußball zelebrierte. Bereits in der 11. Minute klingelte es das erste Mal im Kasten der Hausherren: Neuzugang Ernest Grvala legte sich das Leder für einen Freistoß zurecht und zirkelte es dann gekonnt ins Tor der Hausherren zur 1:0-Führung der Gäste. Das nächste Tor für die Auswärtigen fiel in der 21. Minute, als Mario Wenzl nach einem Corner zum 2:0 einnetzte. Von den Heimischen war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, es gab kaum Torchancen und auch ein gefälliges Kombinationsspiel ließen sie vermissen. Mit der 2:0-Führung der Auswärtigen wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren kamen besser ins Spiel

In der zweiten Halbzeit waren die Einheimischen bemüht, ihrerseits das Heft in die Hand zu nehmen und kamen in der 50. Minute durch einen Treffer von Patrik Sabo zum 1:2-Anschlusstreffer. Nun drängte Andau auf den Ausgleichstreffer, aber Lukas Heinicker erhöhte in der 61. Minute mit seinem Treffer noch auf die 3:1-Führung: Er nahm einen Stanglpass gekonnt an und schlenzte das Leder ins Tor der Heimischen. Somit waren alle Hoffnungen der Einheimischen zunichtegemacht, wenigstens einen Punkt zu ergattern. Den Schlusspunkt setzte Ernest Grvala mit seinem zweiten Treffer, als er einen an ihn adressierten Stanglpass zum 4:1-Endstand einnetzte.

Stimme zum Spiel

Franz Lederer, Trainer SV Sankt Margarethen:

„Wir waren vom Start weg die dominierende Mannschaft und haben dann zwei schnelle Tore gemacht, was uns natürlich in die Karten gespielt hat. Mit dem zweiten Sieg in Folge bin ich natürlich sehr zufrieden, denn die sechs Punkte kann uns niemand mehr wegnehmen. Die heute gezeigte mannschaftliche Leistung war ausgezeichnet.“