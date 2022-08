Hauchdünner 1:0-Sieg von Bad Sauerbrunn in Schattendorf

Details Samstag, 13. August 2022 10:32

Am Freitagabend traf der SV Schattendorf in der Burgenlandliga auf den SC Bad Sauerbrunn. Die Hausherren mussten eine 0:4-Schlappe vom letzten Meisterschaftsspiel gegen Klingenbach verarbeiten, die Gäste hatten noch keinen Sieg auf ihrem Konto und wollten diesen in Schattendorf erringen. Bad Sauerbrunn konnte sich letztlich knapp mit 1:0 durchsetzen.

Erste Halbzeit ohne Höhepunkte

Beide Mannschaften begannen die Begegnung mit einem vorsichtigen Abtasten, Torraumszenen blieben in den ersten 20 Minuten Mangelware. Beide Mannschaften waren darauf bedacht, keinen Fehler zu produzieren und ihr Gehäuse sauber zu halten. Nach einer wenig aufregenden ersten Halbzeit begaben sich die beiden Teams mit dem torlosen Remis in die Kabinen.

Das Spiel nahm nun Fahrt auf

Das erste Ausrufezeichen setzten die Gäste mit einem Angriff in der 51. Minute, als sich Philip Marenich auf der linken Seite durchsetzen konnte, sein Schuss strich aber knapp über die Querlatte des Tors der Hausherren. Anschließend gab es bei den Einheimischen zwei verletzungsbedingte Spielerwechsel: Für Gerhard Karner kam Niklas Wukovich und für Goalgetter Patrick Derdak Visar Ziberi ins Spiel. In der 58. Minute sah der Bad Sauerbrunner Spieler Lukas Kornholz wegen wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte von Schiedsrichter Kemal Kazanci und durfte sich vorzeitig zum Duschen verabschieden. In der 71. Minute gelang ein schön vorgetragener Angriff der Gäste über Arnold Ernst, der spielte einen Superpass in die Schnittstelle zu Philip Marenich, dessen Stanglpass erreichte Goalgetter Michal Kozak und der ließ sich die Chance nicht entgehen und vollendete zur 1:0-Führung für die Gäste. Nun drängten die Hausherren auf den Ausgleich und kamen zu einigen guten Tormöglichkeiten. In der Schlussminute fiel dann noch fast der Ausgleich für die Heimischen, aber der Goalie der Gäste, Lukas Stifter, machte diese Chance mit einer Glanzparade zunichte.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft absolut zufrieden, die hat nach der 0:4-Niederlage gegen Klingenbach eine Reaktion gezeigt und gut mitgespielt. Im Grunde waren wir die bessere Mannschaft mit mehr Torraumszenen und hätten uns zumindest einen Punkt verdient.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Schattendorf hat sich in der ersten Halbzeit leichte Vorteile erspielt, wir sind erst ab der 30. Minute ins Spiel gekommen, nachdem wir unser System umgestellt hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir mit unserer einzigen Großchance das 1:0 erzielt und glücklich gewonnen.“