Große Überraschung: SV Leithaprodersdorf zwingt Titelaspiranten Oberwart in die Knie!

16. August 2022

Mit einem doch alles andere als zu erwartenden Beginn der Meisterschaft startete der Titelaspirant aus Oberwart in die neue Spielzeit der Burgenlandliga – zuletzt setzte es gegen den Mitkonkurrenten Parndorf eine empfindliche 0:4-Pleite. Schleunigst galt es nun für die Hotwagner-Elf, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Die erste Möglichkeit dafür bot sich sogleich am gestrigen Abend vor heimischem Publikum gegen den SV Leithaprodersdorf. Aber der Wiedergutmachungsversuch ging völlig in die Hose, das Spiel wurde mit 0:2 verloren.

Aktionsarmer Beginn beider Mannschaften

Zu Beginn der Begegnung passierte nicht viel auf dem Spielfeld, das Match spielt sich in den ersten 20 Minuten hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen ab, herausgespielte Chancen oder gefährliche Standards gab es bis dahin nicht. In der 26. Minute entstand dann die 1:0 Führung für die Benes-Elf: Noel Kustor traf mit einem platzierten Kopfball gegen seinen früheren Verein, der Oberwart-Goalie streckte sich vergeblich. In der 36. Minute musste Marton Horvath, der Keeper der Hausherren, weit aus seinem Strafraum heraus, um einen Angriff der Gäste zu stoppen. In der 41. Minute folgte der zweite Streich der Auswärtigen: Nach einem Freistoß war der Ball schon vom Oberwarter Tor weg, Noel Kustor brachte ihn aber wieder vor das Gehäuse, wo Fabian Dinhof goldrichtig stand und das Leder zur 2:0-Führung für Leithaprodersdorf versenkte. Mit der 2:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Leithaprodersdorf vergibt einen Elfmeter

In der 51. Minute vergab Stefan Heiss einen Penalty, der Goalie der Hausherren ahnte die Ecke und konnte das Leder abwehren. Ein 3:0 für die Gäste wäre wahrscheinlich die Vorentscheidung gewesen. In der 56. Minute schickte Schiedsrichter Fatih Tekeli den Leithaprodersdorfer Levi Markhardt nach einem groben Foul mit der roten Karte vorzeitig zum Duschen. Nun machte Oberwart mehr Druck, die Gäste hatten einige bange Minuten zu überstehen. Aber auch die Auswärtigen hatten ihre Torchancen, auf 3:0 zu erhöhen, konnten aber das Leder nicht im Tor der Heimischen unterbringen. Für den SV Leithaprodersdorf ist der heutige Tag ein doppelter Feiertag: der Sieg in Oberwart, davon über eine halbe Stunde in Unterzahl – eine grandiose Leistung!

Stimme zum Spiel

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Der Sieg war mehr als verdient, in der ersten Halbzeit haben wir einen hervorragenden Fußball gespielt und sind auch verdient mir 2:0 in Führung gegangen. Meine Mannschaft hat gezeigt, was in ihr steckt, in Unterzahl haben sie den 2:0-Vorsprung über die Zeit gebracht. Der gesamten Mannschaft gebührt für diese Leistung ein Pauschallob.“