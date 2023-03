2:0 Sieg: Markt Allhau entzaubert Tabellenführer Parndorf

Details Sonntag, 12. März 2023 11:06

Vor einer vermeintlich leichten Aufgabe stand der SC / ESV Parndorf 1919, der am Samstagnachmittag den UFC Markt Allhau zum Meisterschaftsspiel der Burgenlandliga im Heidebodenstadion empfing. Nach der Papierform war es eine klare Angelegenheit für die Hausherren. Die Hafner-Truppe durfte sich nach der letzten Niederlage keinen weiteren Ausrutscher leisten. Die Gäste kamen nach dem Auftaktsieg gegen Kohfidisch mit viel Selbstvertrauen angereist und überraschten die Hausherren mit einem guten, soliden Fußball, der die Handschrift des neuen Trainerteams Florian Hotwagner und Thomas Simon trug.

Parndorf enttäuschte in der ersten Halbzeit

In der ersten Halbzeit bekam man vom Tabellenführer nicht allzu viel zu sehen, es gab einige Torchancen, welche aber nicht zwingend waren. Die Gäste standen kompakt in der Defensive und die 1:0 Führung erfolgte zu einem idealen Zeitpunkt. In der 45. Minute schlug Christian Teller eine Freistoßflanke in den Strafraum der Heimischen und dort stand Gergely Sziklasi goldrichtig und netzte ein. Mit der knappen 1:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste überstanden die Offensivbemühungen der Hausherren

Kaum hatten die Spieler nach der Halbzeitpause das Spielfeld wieder betreten, folgte das 2:0 für die Gäste. In der 48. Minute bekam Branimir Ramljak auf der linken Seite den Ball zugespielt und er vollendete den Angriff mit einem Traumtor ins lange Eck. Unmittelbar nach diesem Treffer hatten die Hausherren durch Mario Wendelin eine hochkarätige Torchance, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber diese Möglichkeit wurde nicht genutzt. In der Folge versuchten die Hausherren, mit vielen offensiven Aktionen zu einem Tor zu kommen, hatten Lattentreffer und Tore, die wegen Abseits aber nicht gegeben wurden. Das Bollwerk der Auswärtigen hielt dem Ansturm bis zum Schlusspfiff stand und sie setzten sogar mit einigen Kontern kleine Nadelstiche.

Stimmen zum Spiel

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC / ESV Parndorf 1919:

"Das heutige Spiel ist ähnlich wie das in der letzten Woche gelaufen, wir haben mit zu wenig Nachdruck in die Offensive gespielt, haben beim 0:1 den Ball nicht wegbekommen. Das ist nun die zweite Niederlage in Serie, wir haben einen kapitalen Fehlstart hingelegt und wir haben in beiden Matches kein Tor erzielt."

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

"Wir sind ersatzgeschwächt angereist, ein Stürmer, der Doppeltorschütze von der Auftaktrunde, Olivér László Tihanyi wurde geschont, weil es unserer Meinung nach wichtigere Spiele als das in Parndorf geben wird, da wir von einer Niederlage ausgegangen sind. Umso schöner ist es jetzt, mit drei Punkten die Heimreise anzutreten. Das Trainerteam hatte die Mannschaft optimal eingestellt."

