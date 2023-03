Andau und Deutschkreutz teilen sich die Punkte

Details Montag, 13. März 2023 08:04

Im einzigen Sonntagsspiel der Burgenlandliga traf der FC Andau auf den FC Deutschkreutz. Für die Hausherren zählte nur ein Sieg, um einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen, die Blaufränkischen konnten ohne einen Druck in Andau antreten und befreit aufspielen. Es war eine spannende Begegnung, in der beide Mannschaften darauf bedacht waren, zumindest einen Punkt zu ergattern, für die Hausherren wäre aber ein Dreier notwendig gewesen, um etwas Luft im Tabellenkeller zu bekommen.

Die Gäste waren überlegen

Vor einer imposanten Zuschauerkulisse, über 500 Fans waren in das Stadion gekommen und der Grund dafür war die Verlegung des Spieles auf einen Sonntag, da hatten keine Vereine der II. Liga Nord ein Vorbereitungsspiel und somit hatten alles fußballbegeisterte Fans die Zeit, nach Andau zu pilgern. Beide Mannschaften begannen verhalten, abwartend, was der Gegner vorhat. In der Folge hatten dann die Gäste eine Überlegenheit erspielt und kamen zu guten Torchancen. In der 27, Minute Elfmeter für die Gäste nach einem Foulspiel von Andau-Goalie Juraj Hajduch, Tobias Szaffich vergibt den Strafstoß, er schießt den Ball an die linke Stange, es bleibt beim 0:0. Aber nun kamen die Gäste immer besser ins Spiel und belagerten das Tor der Heimischen und sie wurden auch für ihre Bemühungen belohnt. Nach einem Eckstoß kommt Mathias Hänsler im Rückraum zum Abschluss und platziert die Kugel links oben ins Tor, der Andau-Goalie war noch dran, konnte diesen Schuss aber nicht parieren. Die Hausherren hatten auch vereinzelt Torchancen, diese führten aber zu keinem Treffer, sodass mit der knappen 1:0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Andau erzielt den Ausgleich

In der zweiten Halbzeit wurden die Hausherren offensiver und kamen in der 58. Minute zum Ausgleich, ein guter Pass von Richard Lasik erreicht Goalgetter Lukas Cambal, der läuft dann noch einige Meter und schiebt flach zum 1:1 ein. Nach diesem Ausgleichstreffer wurde die Partie etwas hektisch, es gab reihenweise den gelben Karton für Spieler beider Mannschaften, dafür gab es wenige Torraumszenen. Einzig und allein fanden die Hausherren ab der 80. Minute noch zwei hochkarätige Torchancen vor, aber die konnten nicht verwertet werden.

Stimmen zum Spiel:

Ronald Peck, Obmann FC Andau:

In der ersten Halbzeit waren die Gäste die bessere Mannschaft, in der zweiten Spielhälfte gegen Spielende hätten wir den Siegestreffer erzielen müssen, so müssen wir uns mit dem Remis zufriedengeben.

Mario Pürrer, Trainer FC Deutschkreutz:

Ich würde sagen, dass es am Ende der Partie ein gewonnener Punkt für meine Mannschaft war. In der ersten Halbzeit waren wir überlegen und hätten den Sack zumachen müssen. In der zweiten Spielhälfte war die Partie ausgeglichen und wir kamen zu wenigen Torchancen. Schlussendlich war es ein gerechtes Remis.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei