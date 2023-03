Deutschkreutz wieder nur ein Remis: Punkteteilung gegen Güssing

Details Samstag, 18. März 2023 10:26

Der FC Deutschkreutz empfing am Freitagabend den SV Güssing zum dritten Rückrundenspiel in der Burgenlandliga. Die Hausherren sind nicht besonders gut gestartet, lediglich ein Pünktchen steht auf dem Konto. Die Gäste haben die Frühjahressaison mit zwei Niederlagen begonnen. Man traute kaum seinen Augen, wie die Güssinger heute nach der 0:3 Niederlage auf eigenem Rasen gegen Rudersdorf aufgetreten sind, selbstbewusst, forsch und mit einer ausgezeichneten Gesamtleistung. Den Blaufränkischen kann man allerdings bescheinigen, sie können gegen Mannschaften aus dem absoluten Tabellenkeller nicht gewinnen.

Beide Mannschaften begannen vorsichtig

Beide Mannschaften begannen die Partie mit angezogener Handbremse, es gab keine nennenswerten Torraumszenen. In der 36. Minute ein schön vorgetragener Angriff der Gäste, ein Pass in die Tiefe, Goalgetter Roman Rasser kommt an das Leder und sein Schuss prallte an die Stange, das hätte das 1:0 für die Gäste sein können. Langsam kamen die Hausherren besser ins Spiel und Tobias Szaffich sorgte in der 39. Minute für einen Jubel der Fans der Einheimischen, als er einen platzierten Schuss im Kasten der Gäste versenkte. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen, sodass mit der knappen 1:0 Führung der Gastgeber die Seiten gewechselt wurden.

Güssing schaffte den Ausgleich

Nach der Halbzeitpause kamen die Güssinger besser ins Spiel und bestimmten zeitweise das Spielgeschehen, konnten aber aus der leichten Überlegenheit keine Tore erzielen. So musste in der 79. Minute ein Abwehrfehler der Hausherren für den 1:1 Ausgleich herhalten, als Roman Rasser die Situation am schnellsten überrissen hatte und mit einem trockenen Schuss einnetzte. Im Anschluss nach dem Ausgleichstreffer setzte es drei Gelbe Karten für die Auswärtigen, da sie nun auf Zeit spielten und den Punkt unbedingt auf die Heimreise mitnehmen wollten. Die Hausherren hatten auch Torchancen, konnte diese aber nicht verwerten. Zudem hatte der eingewechselte Maximilian Mayer noch eine große Tormöglichkeit, die Gäste in Führung zu bringen, konnte diese aber nicht nutzen, sodass die Partie mit einem gerechten Remis endete.

Stimme zum Spiel

Rudolf Ditzer, Sektionsleiter SV Güssing:

" Meine Mannschaft hat von Beginn an aufgezeigt, dass sie heute nicht bereit war, kampflos die Punkte hier liegenzulassen. Wir haben in der ersten Halbzeit die besseren Chancen gehabt und hätten in Führung gehen müssen, in der zweiten Halbzeit hatten wir eine leichte Überlegenheit und es war meiner Meinung nach ein gerechtes Remis."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei