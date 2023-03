Vorzeitiges Osterfest: Ritzing legte Pinkafeld sechs Eier ins Nest

Details Sonntag, 19. März 2023 09:56

Der SC Ritzing empfing am Samstagnachmittag den SC Pinkalfeld zum Meisterschaftsspiel der 18. Runde in der Burgenlandliga. Die Hausherren haben in der Rückrunde zu ihrer Form gefunden und sind auf dem Marsch ins obere Tabellendrittel, bei den Gästen ist nach vier Siegen in Folge in der letzten Woche die Erfolgsserie gerissen. Es gibt so Tage im Fußball, in denen dem einen Verein alles gelingt und der Gegner nur zuschauen kann. So geschehen am heutigen Samstag, als die Hausherren Pinkafeld mit einer 6:1 Packung nach Hause geschickt haben.

Ritzing im Torrausch

Für beide Mannschaften ging es heute darum, die Position im Mittelfeld der Tabelle zu festigen. Die erste Torchance hatten die Gäste, aber Lukas Wenninger konnte aus fünf Metern den Ball mit dem Kopf nicht im Gehäuse der Einheimischen unterbringen. Im Gegenzug fiel dann das 1:0 für die Hausherren, Martin Gander bediente Filip Filipovic und der bedankte sich mit einem Treffer (7.). Nun war der Torschütze des ersten Treffers der Passgeber und Martin Gander vollendete den Angriff mit einer Granate in der 10. Minutein Richtung Tor der Gäste zur 2:0 Führung. Mit diesem Vorsprung spielten die Hausherren einen gekonnten Kombinationsfußball, in der 24. Minute ein sehenswertes Umschaltspiel, ein Zuckerpass von Lazar Cvetkovic kommt zu Martin Gander und es hieß 3:0 für die Furtner-Elf. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit, außer in der Anfangsminute, kaum Torchancen, um einen Treffer zu erzielen. Mit der klaren 3:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Der Torreigen ging weiter

Kaum hatte Schiedsrichter Stanislav Dyulgerov das Spiel wieder angepfiffen, klingelte es das vierte Mal im Kasten der Gäste, Vait Ismaili passt in die Mitte, findet dort Filip Filipovic und der fackelte nicht lange herum und es stand 4:0. Mit dem nächsten Treffer ließen sich die Hausherren ein wenig Zeit, in der 64. Minute hämmerte Robin Karoly Koppermann das Leder zum 5:0 in die Maschen des Gehäuses der Gäste. In der 71. Minute erläuft sich Jura Stimac einen Fehlpass der Ritzinger Abwehr und konnte den Ehrentreffer für seine Mannschaft erzielen. Den Schlussstrich in dieser torreichen Begegnung setzte Soma Sarosi mit dem 6:1 in der 78. Minute.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Es war ein optimaler Spielverlauf für meine Mannschaft, nach zehn Minuten haben wir 2:0 geführt, da ist in der ersten Halbzeit alles in unsere Richtung gelaufen. Mit dem 4:0 knapp nach dem Wiederanpfiff haben wir den Gästen den letzten Nerv gezogen.“

Christoph Monschein, Trainer SC Pinkafeld:

„Das Zweikampfverhalten meiner Mannschaft war miserabel, das Umschaltspiel klappte nicht, wir haben heute einen rabenschwarzen Tag erwischt, mehr kann ich dazu nicht sagen.“

