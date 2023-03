Der Abstiegskampf bringt keinen Sieger hervor: Güssing und Andau trennen sich mit 2:2

Details Sonntag, 26. März 2023 12:45

In einem essenziellen Spiel für beide Mannschaften empfing der SV Güssing die Gäste aus dem Seewinkel, den FC Andau zum Meisterschaftsspiel in der 19. Runde der Burgenlandliga. Für beide Mannschaften hieß es, verlieren verboten. In der Hinrunde fertigte Andau die Gäste mit 6: 0 ab. Die Auswärtigen blieben ein weiteres Mal inder Rückrunde ungeschlagen und kletterten auf den 13. Platz im Ranking.

Beide Mannschaften spielten offensiven Fußball

Von Beginn an waren die Gäste die überlegene Mannschaft, hatten mehr Ballbesitz zu verzeichnen. So war es auch nicht verwunderlich, dass in der 17. Minute der Führungstreffer für die Andauer fiel. Nach einer Standardsituation köpfte Lukas Cambal den Ball aufs lange Eck und Tomas Stasik stand goldrichtig und netzte zum 1:0. In der weiteren Folge hatte Maximilian Mikulaja eine weitere hochkarätige Chance, konnte diese aber nicht nutzen. Auch die Hausherren versteckten sich nicht und kamen auch zu sogenannte Halbchancen. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weitere nennenswerte Aktion, sodass mit der knappen Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Dramatische Schlussphase

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte hatten die Hausherren eine leichte Feldüberlegenheit, Andau beschränkte sich auf defensive Aufgaben. In der 62. Minute kommt ein hoher Ball zu Maximilian Meyer, der nimmt den Ball gekonnt an, läuft auf das Tor der Auswärtigen zu und überlupfte den Goalie und es steht 1:1. Mitte der zweiten Halbzeit gab es eine strittige Situation, der Andauer Andras Stieber läuft auf das Tor zu, wird gefoult, aber anstatt hinzufallen, spielt der weiter und der Referee gibt Vorteil. In der 85. Minute dann die erneute Führung der Auswärtigen, als Patrik Sabo das Spielgerät zum 2:1 im Kasten der Heimischen versenkte. Nun warfen die Hausherren alles nach vorn und hatten das Glück, dass Mark Horvath in der 88. Minute den Ausgleich erzielen konnte.

Stimmen zum Spiel

Rudolf Ditzer, Sektionsleiter SV Güssing:

„Wir haben gut ins Spiel gefunden, haben aber dann blödes Tor bekommen. In der ersten Halbzeit haben wir gute Angriffe gestartet, konnten diese aber nie zu Ende spielen, sodass daraus keine Torchancen entstanden sind. Dank eines späten Treffers konnten wir einen Punkt in Güssing behalten.“

Christian Unger, Sektionsleiter FC Andau:

„Es war ein gerechtes X. Wir waren in der ersten Halbzeit etwas besser, in der zweiten Halbzeit haben die Güssinger mehr vom Spiel gehabt. Schade ist nur, dass wir so spät den Ausgleich hinnehmen mussten.“

