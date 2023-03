Markt Allhau bleibt in der Rückrunde ungeschlagen: 1:1 Remis in Pinkafeld

Details Sonntag, 26. März 2023 12:44

Am Samstagnachmittag empfing der SC Pinkafeld den UFC Markt Allhau zum Meisterschaftsspiel der 19. Runde in der Burgenlandliga. Wiedergutmachung war angesagt im Lager der Hausherren nach dem 1:6-Debakel der Vorwoche gegen Ritzing. Die Gäste konnten nach dem beachtlichen 1:1 Remis gegen Leithaprodersdorf befreit aufspielen. In einem kampfbetonten Derby schenkten sich beide Mannschaften nichts und die Gäste konnten mit ihrem späten Treffer ein Remis retten.

Beide Mannschaften mit offenem Visier

Beide Mannschaften begannen mit einem schönen Offensivfußball die Begegnung und kamen zu ihren Torchancen. In den ersten 20 Minuten hatten die Gäste eine optische Überlegenheit, anschließend übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Spielfeld und hatten durch Christoph Saurer mit zwei satten Schüssen sogenannte Halbchancen, welche aber von Abwehrspieler der Gäste abgeblockt wurden. Auch die Gäste hatten eine gute Tormöglichkeit, aber Branimir Ramljak wartete zu lange mit dem Abschluss und jagte dann in Bedrängnis das Leder über das Tor der Heimischen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Späte Tore ergaben das Remis

in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel an der Spielweise beider Mannschaften, Pinkafeld hatte eine optische Überlegenheit, aber die Gäste waren mit ihrem Konterfußball immer gefährlich. In der 83. Minute ein katastrophaler Abwehrschnitzer der Gäste, als Kapitän Christian Teller das Leder zum Torhüter zurückspielen wollte und übersah, dass der Goalie auf der anderen Seite stand, so kullerte das Spielgerät langsam Richtung Tor der Auswärtigen, David Korherr sprintete dem Ball nach und drosch ihn ins leere Tor der Gäste zur 1:0 Führung. Nach diesem Treffer schalteten die Markt-Allhauer auf Offensive um und berannten das Tor der Einheimischen. Ihr Bemühen wurde belohnt, als in der 88. Minute Olivér László Tihanyi einen hohen Ball von Gergely Sziklasi zugespielt bekam und er knallte das Leder ins Kreuzeck zum 1:1 Ausgleich.

Stimmen zum Spiel

Christoph Monschein, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war ein kampfbetontes Derby, indem wir leider den Sieg nicht über die Runden gebracht haben. Nach dem Führungstreffer haben wir noch zwei gute Möglichkeiten vorgefunden, auf 2:0 zu erhöhen, haben dann aber den Ausgleich hinnehmen müssen. Wie im Herbst kommen wir nur schwer in die Gänge, müssen jeden Punkt schwer erkämpfen.“

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Wir sind stark ersatzgeschwächt angetreten, uns fehlten fünf Stammspieler, damit sind wir dem Remis sehr zufrieden. Es war teilweise ein Rasenschach, beide Mannschaften hatten sich neutralisiert, kein Team wollte ins offene Messer laufen.“

