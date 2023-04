Parndorf gewinnt enge Partie in Güssing mit 1:0

Details Mittwoch, 26. April 2023 09:34

Der SV Güssing empfing am Dienstagabend den SC / ESV Parndorf 1919 zum Nachtragsspiel der 22. Runde in der Burgenlandliga. Die Güssinger stehen als Tabellenschlusslicht mit dem Rücken zur Wand und benötigten unbedingt einen Dreier. Die Hausherren kämpften um jeden Zentimeter Rasen und boten den Nordburgenländern über die gesamt Spielzeit Paroli und hätten sich einen Punkt verdient. Die Gäste zeigten keine überzeugende Leistung, konnten aber trotzdem mit einem Dreier die Heimreise antreten. Aber so brutal ist der Fußball, steht man ganz unten, hat man kein Glück und dann kommt noch das Pech hinzu.

Rasanter Beginn der Gäste

Die Begegnung begann so, wie man es erwartet hatte, die Gäste nahmen sofort das Heft in die Hand und zeigten eine leichte Überlegenheit und kamen auch zu einigen Torchancen. Nach einem Stanglpass kam Lukas Umprecht in aussichtsreicher Position zum Schuss, aber er traf das Leder nicht richtig. Jakub Sulc traf einmal das Aluminium und Keisuke Iida konnte aus spitzem Winkel nicht einlochen. Nach dieser Anfangsoffensive ließen die Gäste merklich nach und dadurch kam Güssing besser ins Spiel und boten dem Tabellenzweiten Paroli. Eine gute Einschussmöglichkeit hatte Julian Laky, als er allein auf Goalie Dominik Krischke zulief, aber er konnten das Leder nicht im Tor der Gäste unterbringen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Fragwürdiger Elfmeter brachte die Entscheidung

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte waren die Gäste wieder dominierend, aber wie schon in Hälfte eins war es nur ein Strohfeuer, das schnell abgebrannt war. Die Hausherren hatten Mitte der zweiten Halbzeit einen Aluminiumtreffer durch Maximilian Mayer, im weiterem Verlauf blieb ihnen ein Treffer verwehrt. In der 87. Minute zeigte Schiedsrichter Claus Wisak mit einer fragwürdigen Entscheidung auf den Punkt, Lukas Umprecht ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Penalty souverän zum viel umjubelten 1:0 Sieg für Parndorf.

Stimmen zum Spiel

Rudolf Ditzer, Sektionsleiter SV Güssing:

„Meiner Meinung nach hätten wir heute ein X verdient, wir haben die Parndorfer nicht ins Spiel kommen lassen und der Handelfmeter in den Schlussminuten war eine Zumutung, denn der Spieler hatte den Arm angelegt. Aber ohne VAR muss man die Schiedsrichterentscheidung akzeptieren.“

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC / ESV Parndorf 1919:

„Wir haben das Spiel gut begonnen und konnten in den ersten 15 Minuten einige Torchancen lukrieren, die aber keinen Torerfolg brachten. Es war nicht so, dass wir ein Feuerwerk abgefackelt hätten, es fehlte die Bereitschaft, in die Zweikämpfe zu gehen, das war das Manko. Wir haben dank eines Elfmeters mit 1:0 gewonnen und nehmen die drei Punkte mit auf die Heimreise.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei