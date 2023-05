SC Ritzing setzt sich knapp gegen den USVS Hausbauführer Rudersdorf durch

Details Samstag, 13. Mai 2023 11:20

Aus Sicht des USVS Hausbauführer Rudersdorf kommt ab sofort jedem Match der Burgenlandliga Endspielcharakter zu. Will man dem drohenden Abstieg noch entrinnen, muss schleunigst für richtige Bewegung auf dem Punktekonto gesorgt werden. Eine neuerliche Chance hierfür bot sich in der Heimpartie vom Freitagabend gegen den SC Ritzing. Und auch diese ließ man ungenützt verstreichen. In einem kampfbetonten Spiel gingen schlussendlich die Gäste als glückliche Sieger vom Platz. Für die Horvath-Elf wird die Luft indes immer dünner.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In den ersten 20 Minuten beschäftigten sich beide Mannschaften mit dem Abtasten, gelungene Kombinationen waren nicht zu sehen. Darum entsprang das 1:0 für die Gäste im Anschluss an einen Corner, der wurde von den Hausherren zu kurz abgewehrt, der Ball kommt zu Lukas-Stefan Weber und seine Zuckerflanke verwertete Marcel Etzelstorfer mit einem wuchtigen Kopfball genau ins Eck. Nun ergriffen die Heimische die Initiative auf dem Platz und hatten einige Torchancen fabriziert, unter anderem vergab Marco Sifkovits in aussichtsreicher Position. Zwischendurch machte sich die Gäste mit Schüssen auf das Tor der Gastgeber bemerkbar. Mit der knappen 1:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Später Siegestreffer der Gäste

Nach dem Wiederanpfiff waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft und sie drängten auf den Ausgleich, der ihnen in der 55. Minute durch Goalgetter Ibrahim Sahin gelang, als nach einer wunderschönen Kombination über Marco Sifkovits das Leder zum Torschützen kam und der knallte das Leder ins Eck zum 1:1 Ausgleich. Das Spiel ging jetzt hin und her, beide Teams versuchten, den Führungstreffer zu erzielen. In der 82. Minute startete Lazar Cvetkovic eine gelungene Einzelaktion, deren Ergebnis die 2:1 Führung war. Auch die Hausherren hatten eine große Möglichkeit, den erneuten Ausgleich zu erzielen, aber Denis Svaljek trifft mit einer Granate von der Strafraumgrenze nur den eigenen Mann. Aufgrund der guten Torchancen für die Hausherren wäre ein Remis das gerechte Ergebnis gewesen.

Stimmen zum Spiel

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Das war heute eine ganz unverdiente Niederlage, wir waren das gesamte Spiel hindurch ebenbürtig, haben aber zu viele Torchancen liegen lassen. Nach der gezeigten Leistung meiner Mannschaft hätten wir uns zumindest einen Punkt verdient.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Es war heute eine knappe Angelegenheit, in der ersten Halbzeit war das Spiel ziemlich ausgeglichen, nach der Pause haben wir so richtig um den Ausgleich gebettelt, den wir dann auch bekommen haben. Schlussendlich haben wir durch eine gelungene Einzelaktion von Denis Svaljek die drei Punkte mit auf die Heimreise genommen.“

