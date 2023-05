Rennen um Platz drei im Endklassement: SV Leithaprodersdorf bringt sich mit Sieg gegen SV Schattendorf in Pole-Position

Details Samstag, 27. Mai 2023 10:58

Die Leistungen des SV Leithaprodersdorf in dieser Saison der Burgenlandliga sind auffallend schwankend. Mehreren Gala-Vorstellungen ließ man bislang immer wieder bittere Punkteverluste folgen. Gestern hatte man Mühe, einen 2:0 Vorsprung gegen die aufopfernd kämpfenden Gäste aus Schattendorf über die Zeit zu bringen, schlussendlich siegte man knapp mit 3:2 und klettert vorübergehend auf den dritten Platz im Ranking.

Hausherren waren überlegen

Von Beginn an nahmen die Hausherren das Heft in die Hand und bestimmten das Spielgeschehen auf dem Rasen. In der 19. Minute der erste Treffer für die Hausherren, als Paul Eder einen schön vorgetragenen Angriff zur 1:0 Führung abschloss. Nur vier Minuten später war es Levi Markhardt, der einen zielgenauen Stanglpass von Paul Eder gekonnt annahm und auf 2:0 für die Heimischen erhöhte. In der Folge gab es viele Zweikämpfe im Mittelfeld, hochkarätige Torchancen waren Mangelware. Somit wurde mit der 2:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Die Gäste glichen aus

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel und die Begegnung wurde nun auf Augenhöhe fortgeführt. In der 63. Minute gab es bei den Hausherren einen Doppelwechsel, für Paul Eder kam Marcel Wölfer ins Spiel, Simeon Markhardt ersetzte Matthias Wurzer. Anscheinend stimmte die Zuordnung bei den Hausherren noch nicht, denn nur eine Minute später war es Goalgetter Paul Derdak, der mit einem fulminanten Weitschuss den 1:2 Anschlusstreffer erzielte. In der 69. Minute der 2:2 Ausgleichstreffer der Gäste, es war wieder ein sehenswerter Weitschuss von Mátyás Krizsonits, der die Gäste inzwischen auf mindestens einen Punktegewinn hoffen ließ. Jetzt stand die Begegnung auf des Messers Schneide, beide Teams versuchten, den Siegestreffer zu erzielen und die Heimischen hatten das Glück auf ihrer Seite, als wiederum Levi Markhardt in der 80. Minute in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Simeon Markhardt und Noel Kustor das Leder im Strafraum serviert bekam und kaltschnäuzig einlochte.

Stimme zum Spiel

Gerhard Dinhof, sportlicher Leiter SV Leithaprodersdorf:

„Wir sind hervorragend in die erste Halbzeit gestartet, haben das Match beherrscht und auch die nötigen Tore erzielt. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit sind wir nicht ins Spiel gekommen und mussten die beiden Gegentreffer hinnehmen. Schlussendlich war es aber ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

