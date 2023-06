ASK Klingenbach geht im umkämpften Heimspiel als glücklicher Sieger vom Feld

Details Sonntag, 04. Juni 2023 11:20

Am Samstagnachmittag empfing der ASK Klingenbach den Tabellenzweiten SC / ESV Parndorf 1919 zum Meisterschaftsspiel der 29. Runde in der Burgenlandliga. Die Gäste gingen als klarer Favorit in das Nordderby, zumal sie eine ausgezeichnete Auswärtsbilanz aufzuweisen hatten und die Heimischen in letzter Zeit nicht mit einer konstanten Leistung überzeugen konnten. Schlussendlich gingen die Hausherren dank einer guten Gesamtleistung als glückliche Gewinner vom Platz.

Spätes Führungstor für die Hausherren

Die Gäste waren in der ersten Halbzeit optisch überlegen, hatten aber diverse Schwierigkeiten, die kompakte Abwehr der Hausherren zu durchbrechen und hatten aus dem Spiel heraus keine Torchance aufzuweisen. Bereits in der 10, Minute kamen die Hausherren zu ihrer ersten Torchance, als Frantisek Lady im Strafraum der Gäste frei zum Schuss kam, das Leder aber nicht richtig getroffen hat. In der 27. Minute hatte Thomas Babonich nach einem Stanglpass von Erich Petrilak die Chance, den Führungstreffer zu erzielen, aber er vergab diese Chance. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab es eine Balleroberung der Hausherren im Mittelfeld und Frantisek Lady konnte nach einem hervorragenden Zuspiel von Erich Petrilak den 1:0 Führungstreffer der Heimischen erzielen. Das war gleichzeitig auch der Pausenstand.

Blitztor der Heimischen

Kaum hatten die Spieler den Rasen wieder betreten, klingelte es abermals im Kasten der Gäste. Einen Abspielfehler der Parndorfer nutzte Goalgetter Alexander Hofleitner kompromisslos aus und erhöhte auf 2:0. In der 60. Minute erzielte Matús Mikus aus abseitsverdächtiger Position den 1:2 Anschlusstreffer. Die Einheimischen zeigten sich aber nicht geschockt und kamen postwendend zu einer hochkarätigen Torchance, aber Frantisek Lady schoss aus spitzem Winkel den Goalie der Auswärtigen an. In der Folge wurden die Gäste immer stärker, die Hausherren verloren ihre Souveränität und kamen arg in Bedrängnis. Die Folge war, dass sich Klingenbach nur mehr auf die Defensive beschränkte und mit viel Glück und Können den knappen 2:1 Sieg über die Runden brachten.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

"Die Einstellung meiner Mannschaft, mit der wir in diese Begegnung gegangen sind, war vorbildlich und wir konnten unser Renommee wieder ein wenig ins rechte Licht rücken. Mit diesem Sieg haben wir ein Ausrufezeichen gesetzt und gehen mit Selbstbewusstsein in das letzte Match der Saison."

