Hattrick: Roman Rasser stürzt Markt Allhau ins Tal der Tränen

Details Sonntag, 11. Juni 2023 10:54

Der SV Güssing steht als Absteiger schon fest, der UFC Markt Allhau muss heute in der Burgenlandliga gewinnen, um nicht in die II. Liga abzurutschen. Am Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen ebendieser Mannschaften. Es ist etwas geschehen, was sich Markt Allhau in den schlimmsten Träumen nicht hat vorstellen können: Niederlage gegen den Tabellenletzten und Abstieg in die II. Liga, geschuldet auch der Verletztenmisere, die den Verein in der gesamten Frühjahrssaison heimgesucht hat.

Hausherren ergriffen die Initiative

Von Beginn an ließen die Hausherren keinen Zweifel daran aufkommen, wer der Herr im Hause ist, sie erspielten sich eine Überlegenheit, dem die Gäste nicht viel entgegenzusetzen hatten. Die Hausherren kamen zu gefährlichen Torannäherungen und in der 33. Minute war es Roman Rasser, der von Michael Schendl mit einem Pass in die Tiefe auf die Reise geschickt wurde und den Torhüter ausspielte und den Ball dann im leeren Tor der Gäste zum 1:0 versenkte. Die Hausherren konnten weitere Torchancen lukrieren, eine 3:0 Pausenführung wäre möglich gewesen. Somit wurden mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Roman Rasser erledigt Markt Allhau im Alleingang

Nach der Pause versuchten die Gäste am Spiel teilzunehmen und kamen dadurch auch zu Tormöglichkeiten, die aber nicht verwertet wurden. In der 53. Minute war es wieder Goalgetter Rasser, der nach einem Alleingang den Torwart der Gäste austrickste und auf 2:0 erhöhte. Nur fünf Minuten später war Roman Rasser an der richtigen Stelle, als ein Stanglpass von Julian Laky in den Strafraum kam und er nur noch einnetzen musste. Nun ließen die Hausherren die Zügel ein wenig schleifen, sodass die Gäste ihrerseits zu Torchancen kamen, so war es Olivér László Tihanyi, der in der 65. Minute auf 1:3 verkürzte, um dann in der 86. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielen. Jetzt spielten die Gäste auf alles oder nichts, berannten mit zehn Mann das Tor der Hausherren und bekamen dann in der Nachspielzeit ein Tor von der Mittellinie zum 2:4 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Rudolf Ditzer, Sektionsleiter SV Güssing:

„Mich hat es gewundert, dass Mark Allhau nicht wie eine Mannschaft gekämpft hat, die gegen den Abstieg spielt, es gab keine Gelben Karten wegen eines Foulspiels, sie ließen den kämpferischen Einsatz vermissen. Wir haben uns mit diesem Sieg mit Anstand aus der Burgenlandliga verabschiedet.“

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Wir haben die letzten beiden Meisterschaftsspiele gegen Abstiegskandidaten verloren und das hat uns das Genick gebrochen. Das 0:3 in der zweiten Spielhälfte war unser Todesstoß, denn diesen Rückstand in einen Sieg umwandeln, war fast unmöglich. Wir haben dann alles versucht, kamen auch auf 2:3 heran, aber in der Schlussphase haben wir Harakiri gespielt und als alle mitsamt dem Goalie aufgerückt waren, haben wir das Tor zum 2:4 von der Mittellinie bekommen. Die vielen verletzungsbedingten Ausfälle in der Rückrunde konnten wir nicht kompensieren.“

