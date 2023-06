Gerechtes Remis zwischen Pinkafeld und Horitschon zum Abschluss der Saison

Details Sonntag, 11. Juni 2023 10:47

Zum Saisonabschluss der Burgenlandliga empfing der SC Pinkafeld am Samstagnachmittag auf eigener Anlage den ASK Horitschon und schielte dabei mit einem Auge auf Ritzing, wo die Furtner-Truppe im Fernduell um Endrang drei im Einsatz war. Schlussendlich trennte man sich mit einem 2:2 Remis, das nicht zum dritten Platz im Ranking reicht. Trainer Benjamin Posch verabschiedet nach Lafnitz sich mit einer sehr guten Serie seit seiner Tätigkeit als Chef-Coach in Pinkafeld, sieben Siege, zwei Remis und eine Niederlage stehen zu Buche.

Die Hausherren diktierten das Geschehen auf dem Spielfeld

Kaum hatte die Begegnung begonnen, klingelte es im Kasten der Auswärtigen, verantwortlich dafür ist Pinkafelds Goalgetter David Korherr, der in der 3. Minute einen Steilpass von Lukas Wenninger erhält und der ASK-Abwehr davonläuft und Fabian Leeb keine Chance lässt.(1:0). In der 15. Minute dicke Luft vor dem Tor der Gäste, David Korherr probiert es von halbrechts, Goalie Fabian Leeb kann den Ball aber abwehren. Christoph Saurer probiert spektakulär den schwierigen Ball zu nehmen, ein Verteidiger klärt mit dem Kopf und irgendwann endet diese gefährliche Szene vor dem Gästetor mit einem Abseitspfiff. In der 35. Minute der erste gefährliche Angriff der Gäste über ihre linke Seite, in der Mitte kommt Nico Wessely zu Fall, aber die Pfeife von Schiri Christoph Ruffa bleibt stumm. Nur zwei Minuten später das 2:0 für die Hausherren. Christoph Saurer ist der Torschütze, nachdem er sich mit einer Körpertäuschung Luft verschafft, donnert der Kapitän den Ball unhaltbar aus 11 Metern ins Netz. Mit der 2:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Horitschon kommt wie ausgewechselt aus der Kabine

Mit vollem Elan kommen die Gäste aus der Kabine und erzielen in der 51. Minute den 1:2 Anschlusstreffer, der eingewechselten Johannes Kutrovats verlängert eine Hereingabe von der rechten Seite in den Kasten der Einheimischen. In der 57. Minute landete David Korherr nach einem Luftkampf so unglücklich auf die Schulter, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. In der 86. Minute das Tor zum 2:2. Lukas Ostermann bringt den Ball irgendwie im Tor der Hausherren unter, nachdem die Pinkafelder den Ball nach einem Standard nicht aus dem Gefahrenbereich befördern können.

Stimmen zum Spiel

Benjamin Posch, Trainer SC Pinkafeld:

„Erste Halbzeit haben wir richtig gut gespielt, in der Zweiten leider nicht, somit war es ein gerechtes Remis. Das Ergebnis ist für mich zweitrangig, da unser Goalgetter David Korherr in der zweiten Halbzeit mit einer Schulterverletzung mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht wurde.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Die Begegnung war in der ersten Halbzeit für uns nicht in Ordnung, wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. In der Pause haben wir dann einiges korrigiert, haben Positionen verändert und waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Es ist unglaublich, was meine Jungs liefern und präsentieren, kurz vor dem Spielende hatten wir noch eine hochkarätige Torchance, um den Sieg zu erringen. Beim Beginn meiner Tätigkeit in Horitschon habe ich gesagt, dass wir 20 Punkte aus den restlichen zehn Begegnungen machen, und das haben wir geschafft.“

