Schattendorf setzt Erfolgslauf fort: 4:1-Sieg gegen Kohfidisch

Details Sonntag, 17. September 2023 11:15

In der 7. Runde der Burgenlandliga stand am Samstagabend unter anderem das Duell zwischen dem SV Schattendorf und dem ASK Kohfidisch auf dem Programm. Die Hausherren wollten sich bemühen, weitere Punkte zu sammeln, die Gäste könnten mit einem vollen Erfolg die Tabelle weiter hochklettern. In einem etwas ruppigen Match, sieben Gelbe Karten für die Hausherren, war die Truppe von Trainer Marco Cadek mit 4:1 erfolgreich, wobei das Ergebnis nach den gezeigten Leistungen zu hoch ausgefallen ist.

Gelungene Kombinationen waren Mangelware

In der ersten Halbzeit war das Niveau der Begegnung überschaubar, es gab wenige Kombinationen, geschuldet auch dem schwierigen Terrain, das ziemlich rutschig war. Mit ihrer gesunden Härte haben die Hausherren die Gäste aus dem Konzept gebracht, die in der ersten Halbzeit keine Torchancen erspielen konnten. In der 33. Minute das 1:0 für die Hausherren resultierte aus einem Abspielfehler der Gäste, Tobias Steiner nutze diese Chance und schlenzte den Ball ins lange Eck. Zwei Minuten später streicht das Leder das Aluminium der Gäste, das hätte das 2:0 sein können. Kurz vor der Pause fischte Goalie Alexander Bernhardt noch einen Ball aus dem Kreuzeck, das wäre der Ausgleich gewesen. Mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Schattendorf fixierte im Endspurt den Sieg

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste besser ins Spiel gekommen und spielten einen ansehnlichen Fußball. In der 57. Minute ein Handspiel im Strafraum der Einheimischen, Philipp Toth ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte den Penalty souverän. In der 67. Minute eine fragwürdige Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Raphael Kaiser, den verhängten Strafstoß verwandelte Gerhard Karner sicher zur 2:1 Führung. Im weiteren Verlauf wogte das Spiel hin und her, die Gäste versuchten den erneuten Ausgleich zu erzielen, machten aber eklatante Fehler, die in den Schlussminuten zu den Treffern 3:1 und 4:1 durch Mario Guttmann führten. Es war ein Kampfsieg der Einheimischen, die ihren Erfolgslauf prolongieren konnten.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„In der ersten Halbzeit war das Spiel auf einem schlechten Niveau, Torchancen waren nicht vorhanden. Nach dem Ausgleich der Gäste war es ein typisches X-Spiel. Aber wir haben nach dem erneuten Führungstreffer das Spiel diktiert und mit zwei weiteren Treffern den Sieg fixiert. Wir haben mit einer gesunden Härte gespielt, so wie sie im Abstiegskampf erforderlich ist. Für uns ist nach dem katastrophalen Saisonbeginn mit sieben Punkten aus den letzten drei Begegnungen der Erfolg wieder eingekehrt.“

Paul Toth, Sektionsleiter ASK Kohfidisch:

„Es war eine ruppige Partie, in der wir nicht ins Spiel gekommen sind. Die Schattendorfer hatten uns mit ihrer aggressiven Spielweise aus dem Konzept gebracht und wir fanden zu keinem erfolgreichen Kombinationsspiel. Schlussendlich geht der Sieg der Hausherren in Ordnung, auch wenn er zu hoch ausgefallen ist.“

