SC Bad Sauerbrunn prolongiert mit Heimsieg gegen FC Deutschkreutz tolle Serie – Badstädter seit sechs Spielen ungeschlagen

Details Samstag, 23. September 2023 09:35

In der 8. Runde der Burgenlandliga am Freitagabend hatte der SC Bad Sauerbrunn den FC Deutschkreutz zu Gast. Die Hausherren überraschten in den vergangenen Wochen mit einer kompakten Mannschaftsleistung und wollte diesen Flow prolongieren, was ihnen mit dem gestrigen Spiel auch eindrucksvoll gelungen ist. In einem ausgezeichneten Landesliga-Spiel, beide Mannschaften spielten einen sehenswerten Offensivfußball, schlussendlich waren die Hausherren der verdiente Sieger und sie festigten den zweiten Tabellenrang.

Gutes, spannendes Burgenlandliga-Match

Beide Mannschaften spielten von Beginn an mit offenem Visier, wobei die Hausherren ein leichtes Übergewicht hatten und sie kamen auch zu ihren Tormöglichkeiten. Diese wurden aber von Michal Kozak, Tomislav Ivanovic und Benjamin Knessl nicht verwertete. In der 25. Minute hatten die Gäste eine große Torchance, die wurde aber vom Goalie der Hausherren. Lukas Stifter zunichtegemacht. In der 35. Minute musste Trainer Heinz Kremser einen verletzungsbedingten Spielerwechsel vornehmen, für Marco Dominkus kam Raphael Pohl ins Spiel. In der 38. Minute kommt ein Eckball in den Strafraum der Auswärtigen geflogen und Lukas Kornholz ist mit dem Kopf zur Stelle und versenkte das Leder unhaltbar zur 1:0 Führung in den Maschen des Gehäuses der Gäste. Aufgrund der Vielzahl an guten Tormöglichkeiten hätte die Führung der Einheimischen weitaus höher sein können. Mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren hatten Torchancen im Überfluss

Nach dem Seitenwechsel berannte die Kremser-Truppe das Tor der Gäste und lukrierten eine Vielzahl an sehr guten Torchancen, die aber allesamt vergeben wurden. In der 64. Minute war es Goalgetter Michal Kozak, der nach einem Eckball per Kopf auf 2:0 erhöhte. Im Anschluss an diesem Treffer hatten die Gäste eine hochkarätige Torchance, aber Lukas Csano vergab diese Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Weitere gute Torchancen erspielten sich die Heimischen, konnten aber keinen dritten Treffer erzielen, der zu diesem Zeitpunkt wichtig gewesen wäre. Dafür hatte wieder Lukas Csano eine ausgezeichnete Tormöglichkeit, anstatt zu einem frei stehenden Mitspieler abzugeben, versuchte er es selbst und scheiterte am Goalie der Heimischen. In der 86. Minute ein Weitschuss von Danijel Trajilovic, der Torwart der Hausherren lässt das Leder abklatschen, Julian Salamon sprintet zu dem Ball, wird vom Goalie der Hausherren von den Füßen geholt. Den Strafstoß verwandelte der Gefoulte souverän zum 1:2 Anschlusstreffer. Die Benes-Truppe versuchte nun vergeblich den Ausgleichstreffer zu erzielen, was ihnen aber nicht mehr gelungen ist.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

"Wir sind als verdiente Sieger vom Platz gegangen, weil wir mehr Torchancen als der Gegner heraus gespielt hatten. Aber es kam zum Spielende ein komisches Gefühl auf, weil wir zu viele Tormöglichkeiten ausgelassen hatten, und da kann der Schuss leicht nach hinten losgehen."

Peter Benes, Trainer FC Deutschkreutz:

"Es war ein verdienter Sieg von Sauerbrunn, die mehr Torchancen hatten. In der Pause habe ich taktisch umgestellt und sind dann besser ins Spiel gekommen. Leider konnte Lukas Csano zwei gute Tormöglichkeiten nicht verwerten, aber schlussendlich sind wir mit der knappen 1:2 Niederlage noch gut bedient worden."

