SpG Edelserpentin feiert knappen Sieg im Aufsteigerduell gegen ASK Marz

Details Sonntag, 17. September 2023 09:37

Eine interessante Begegnung konnten die Zuseher in Edelserpentin erwarten, wenn die SpG Edelserpentin den ASK Marz in der 7. Runde der Burgenlandliga zum Duell der Aufsteiger erwartet. In einer niveauarmen Partie ohne besondere Höhepunkte gewannen die Hausherren knapp mit 1:0 und kletterten auf den 3. Platz im Ranking. Für den Aufsteiger eine sensationelle Platzierung, mit der niemand vom Verein gerechnet hatte.

Niveauarme erste Halbzeit

Das Spiel war im Ganzen gesehen keine spielerische Glanzleistung, ehe ein Match, indem sich beide Mannschaften nicht entfalten konnten und in der ersten Halbzeit keine Torchancen lukrierten. Das einzige Tor resultierte aus einem Konter der Hausherren, ein Angriff auf der Seite, Stefan Adorjan passte zielgenau in die Mitte und Julian Schwarz ließ sich diese Chance nicht entgehen und netzte zur 1:0 Führung für die Hausherren ein. Das war aber schon der einzige Höhepunkt in der ersten Halbzeit. Mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Edelserpentin vergab Torchancen für einen höheren Sieg

In der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielverlauf, beide Mannschaften versuchten, zu Torchancen zu kommen, aber es blieb beim Versuch. Nur in den Schlussminuten hatten die Heimischen etliche Torchancen, aber Julian Schwarz, Stefan Adorjan und Endrit Mucolli konnten diese aber nicht verwerten, sodass es schlussendlich beim mageren 1:0 Sieg der Einheimischen blieb.

Stimme zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Das war heute kein fußballerischer Leckerbissen, es gab wenige Torchancen. Marz versuchte in der zweiten Halbzeit ins Spiel zu kommen, aber wir haben das nicht zugelassen. Es war für uns ein schmutziger Sieg, aber solche Spiele muss man auch erst einmal gewinnen. Als Aufsteiger muss man die Punkte nehmen, wie sie kommen. Der dritte Tabellenplatz ist eine Momentaufnahme, in zwei Wochen kann das schon wieder ganz anders aussehen.“

