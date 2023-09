Dank schneller Tore: SC/ESV Parndorf 1900 feiert Heimsieg gegen SC Ritzing

Details Samstag, 23. September 2023 09:57

Eine interessante Begegnung konnten die Zuseher in Parndorf erwarten, wenn der SC/ESV den SC Ritzing in der 8. Runde der Burgenlandliga zum Duell empfing. Mit einem Sieg könnten sich beide Mannschaften im oberen Tabellendrittel positionieren. In einem guten Fußballspiel bezwangen die Hausherren die Furtner-Elf mit 4:1 und klettern vorübergehen auf den vierten Tabellenplatz.

Blitztor der Heimischen

Kaum hatte Schiedsrichter Davor Divkovic das Spiel angepfiffen, klingelte es bereits nach drei Minuten im Kasten der Auswärtigen. Ein schöner Angriff von der Seite, der Ball wird auf Peter Thüringer gespielt und der vollendete von der Strafraumgrenze zur 1:0 Führung für die Heimischen. Zwanzig Minuten später ist es Piotr Pawlowski, der auf 2:0 erhöhte und in der 31. Minute legte sich Fabian Szabo das Leder für einen Freistoß zurecht und der hämmerte das Spielgerät an Freund und Feind vorbei zur 3:0 Führung in die Maschen des Gehäuses der Gäste. Nun kamen die Ritzinger besser ins Spiel, ohne aber Torchancen zu lukrieren. Mit der klaren 3:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Ausgeglichene zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit schwappte das Spiel hin und her, ohne dass gefährlich Torchancen heraus gespielt wurden. Die Hausherren waren darauf bedacht, den Vorsprung zu verteidigen und von den Gästen kam zu wenig, um dem Match noch eine Wende zu geben. In der 81. Minute wurde Filip Filipovic an der Strafraumgrenze angespielt, er setzte sich gegen zwei Parndorfer Spieler durch und erzielte den 1:3 Treffer. In der 88. Minute war es Mario Wendelin, der den 4:1 Endstand fixierte.

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf 1900:

„Wir waren von Beginn an tonangebend und haben heute endlich wieder unsere Torchancen verwerten können. Wir haben in der Anfangsphase keinen Fehlschuss gehabt, darum sind wir nach 30 Minuten mit 3:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit habe ich fünf Auswechselungen gemacht, um die Spieler für ihren Einsatz im Training zu belohnen. Wir haben heute eine hervorragende Mannschaftsleistung gezeigt und sind als verdiente Sieger vom Platz gegangen.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Die ersten 30 Minuten haben wir nur Begleitschutz gegeben, es gab keine Zweikämpfe oder eine Gegenwehr meiner Mannschaft und dann sind wir mit 0:3 hinten gelegen. In der zweiten Halbzeit konnten wir Parndorf Paroli bieten, ohne aber gefährlich zu werden.“

