Aufwärtstrend bestätigt! SV Sankt Margarethen ringt ASK Marz mit 2:0 nieder und überflügelt diese im Klassement

Details Samstag, 23. September 2023 10:07

Im Rahmen der 8. Runde der Burgenlandliga duellierten sich am Freitagabend der ASK Marz und der SV Margarethen vor einer Kulisse von rund 400 Zusehern. Die Gäste kamen mit der Empfehlung eines 3:1 Sieges gegen Pinkafeld nach Marz angereist und konnten sich mit dem heutigen Sieg ein wenig aus der Gefahrenzone befreien. Für die Hausherren gab es wieder keinen Treffer, somit bleiben sie bei drei erzielten Toren aus acht Begegnungen.

Frühe Führung für die Gäste

Für beide Mannschaften stand vor der Begegnung einiges auf dem Spiel, nur ein Sieg kann sie aus der Gefahrenzone bringen. Die Gäste begannen couragiert und nahmen sofort das Heft in die Hand. In der 10. Minute drang Ernest Grvala in den Strafraum ein und wurde gefoult. Schiedsrichter Zoltan Nemeth zeigte sofort auf den Punkt und der Gefoulte trat selbst zum Penalty an und verwandelte ihn sicher zur 1:0 Führung für die Gäste. In der weiteren Folge hatten die Auswärtigen noch eine Reihe guter Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. Von den Heimischen sah man wenig Offensivfußball, sodass die Seiten mit der knappen 1:0 Führung für die Gäste gewechselt wurden.

Sankt Margarethen blieb weiter tonangebend

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild, die Gäste waren die dominierende Mannschaft und erspielten sich weitere Torchancen. In der 55. Minute erkämpfte sich die Lederer-Truppe das Spielgerät, als die Abwehr der Hausherren den Ball in Strafraumnähe vertändelte. Es kam zu einem Pressball von Matus Rybansky mit einem gegnerischen Spieler, der Ball, das Leder rollte weiter zu Ernest Grvala und der überwand den Goalie der Heimischen mit einem gekonnten Lupfer und es stand 2:0 für Sankt Margarethen. In der Folge hatten die Gäste weitere gute Torchancen, Gergö Fönyedi drosch das Leder am langen Eck vorbei, der Doppeltorschütze Ernest Grvala, heute bester Mann auf dem Platz, verfehlte mit einem scharfen Schuss nur knapp das Gehäuse der Heimischen und in der 90. Minute gab es noch einen Lattenköpfler für die Gäste. Die Hausherren hatten in den Schlussminuten mit einem Schuss von der Strafraumgrenze die Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu erzielen,

Stimme vom Spiel

Günther Welz, Obmann Stv. SV Sankt Margarethen:

„Wir haben ein Chancenplus gehabt und hätten höher gewinnen können, genauer gesagt, müssen. Es waren einige weitere gute Torchancen vorhanden, diese führten aber zu keinem weiteren Treffer. Der Sieg geht aufgrund unserer Überlegenheit in Ordnung.“

