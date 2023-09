Nullnummer beim Nord-Derby zwischen Klingenbach und Leithaprodersdorf

Details Sonntag, 24. September 2023 09:05

In einem äußerst spannenden Fußballspiel in der Burgenlandliga zwischen dem ASK Klingenbach und SV Leithaprodersdorf gab es ein torloses Remis, mit dem beide Mannschaften am Ende gut leben konnten. Es waren zwei grundverschiedene Halbzeiten, in der ersten dominierten die Gäste das Spielgeschehen, in Halbzeit zwei waren es die Hausherren, welche das Match beherrschten. Was auf beide Mannschaften zutraf, sie kamen selten in den Strafraum des Gegners.

Die Gäste waren überlegen

Von Beginn an gaben die Gäste das Tempo vor, spielen einen ansehnlichen Offensivfußball, und es war nur eine Frage der Zeit, wann das erste Tor für die Gäste fallen wird. Die Hausherren bauten eine Festung, welche nicht so leicht zu überwinden war. Im Laufe der ersten Halbzeit hatten die Gäste mit Simeon Markhardt bei seinem Vorstoß in die Box der Heimischen eine große Torchance und Christian Ehrnhofer, dessen Kopfball von der Torlinie weggeschlagen wurde. In der 44. Minute fabrizierten die Gäste einen schlechten Rückpass zum eigenen Goalie, Marco Laubner fängt diesen Pass ab und wird im Strafraum der Gäste gefoult. Phillip Grafl legt sich das Leder zum Penalty zurecht und scheitert an Fabian Haberl, dem Torwart der Auswärtigen. Ein Treffer für die Hausherren hätte zu diesem Zeitpunkt den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Klingenbach drehte das Spiel

In der zweiten Halbzeit wurden die Hausherren stärker und kontrollierten nun das Spielgeschehen auf dem Rasen und versuchten, mit hohen Bällen in den Strafraum der Gäste zu einem Torerfolg zu kommen. Die Santner-Truppe ließ sich dieses Spiel aufzwingen und war den großen, robusten Spielern von Klingenbach unterlegen. In der 56. Minute hatte Franz Paul Jagschitz eine gute Tormöglichkeit, scheiterte aber am Goalie der Gäste, zehn Minuten später hatte Frantisek Lady die Chance, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Aber das Leder wollte nicht hinter die Torlinie.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Meine Gefühle sind heute zwiespältig, wir hatten drei Spielerausfälle zu beklagen, Jakub Sulc, Matej Skreptak und Dominik Adam konnten heute nicht antreten, somit war meine Offensivabteilung arg geschwächt. Wir haben uns in der ersten Halbzeit hauptsächlich mit der Defensive beschäftigt. Bis zur 75. Minute wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen, aufgrund unserer Schlussoffensive hatten wir das Momentum auf unserer Seite gehabt, leider ist uns kein Tor gelungen.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel klar dominiert, kamen zu etlichen Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten. In der zweiten Halbzeit haben wir uns den Horuckfußball des Gegners aufzwingen lassen, hohe Bälle nach vorn und es war kein Kombinationsspiel mehr möglich. Schlussendlich mussten wir froh sein, einen Zähler mit auf die Heimreise zu nehmen.“

