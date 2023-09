Trotz guter Leistung setzte es für Horitschon im Spitzenduell gegen Siegendorf eine knappe, bittere 2:3 Heimniederlage

Details Sonntag, 24. September 2023 09:20

Das Schlagerspiel der 8. Runde in der Burgenlandliga fand am Samstagnachmittag in Horitschon statt, wo der ASK den Tabellenführer ASV Siegendorf empfing. Die Hausherren sind auf eigenem Rasen noch unbesiegt und wollten es gegen den Leader auch bleiben. Die Gäste spielten ihre spielerische Überlegenheit aus und kamen zu einem knappen, aber verdienten Sieg. Siegendorf blieb auch im 8. Spiel in Folge ohne Punkteverlust und grüßt weiterhin von der Tabellenspitze.

Frühe Führung der Gäste

Rund 400 Zuschauer waren in das Stadion in Horitschon gepilgert und sahen eine spannende, teilweise hochdramatische Partie. Bereits in der 7. Minute das 1:0 für die Gäste, ein Angriff auf der linken Seite, Lukas Secco lässt eine Granate los, die wird von einem Abwehrspieler der Heimischen abgeblockt, der Abpraller kommt zu Lukas Grozurek und der versenkte das Leder im Gehäuse der Hausherren zur 1:0-Führung. Die Gastgeber ließen sich von dem Treffer nicht beeindrucken und in der 34. Minute war es Nico Wessely, der einen Eckball direkt zum 1:1 Ausgleich verwandelte. In der 44. Minute fabrizierten die Hausherren einen Lattentreffer, im direkten Gegenzug ein sehenswertes Tor von Lukas Secco, der den Goalie der Heimischen mit einem Lupfer überwand und die erneute Führung erzielte. Mit der knappen 2:1-Führung wurden die Seiten gewechselt.

Anschlusstreffer der Hausherren kam zu spät

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Gäste überlegen und drängten auf den dritten Treffer, der ihnen in der 60. Minute auch gelang, als Lukas Grozurek vor dem Strafraum der Hausherren nicht angegriffen wurde und er lässt das Leder mit einem platzierten Schuss aus ca. 17 Metern im Tor der Hausherren zappeln und es stand 3:1. Ab diesem Zeitpunkt schaltete die Schilhan-Truppe einen Gang zurück, was zur Folge hatte, dass nun die Hausherren das Spielgeschehen dominierten und gute Torchancen von Mario Rekirsch und Philip Wessely vorfanden. In der 89. Minute wurden sie für ihre Bemühungen mit dem Treffer von Sebastian Trenkmann zum 2:3-Anschlusstreffer belohnt, der aber aus Sicht der Heimischen zu spät gefallen ist, um doch noch ein Remis zu erreichen.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir sind gut ins Spiel gekommen, sind durch einen Eigenfehler in Rückstand geraten, haben anschließend den Ausgleich erzielt und waren ein ebenbürtiger Gegner. Wenn der Anschlusstreffer in der 89. Minute zehn Minuten früher gefallen wäre, hätten wir ein Remis erreicht.“

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„In der ersten Halbzeit können wir nicht sagen, dass wir besser als Horitschon waren, es gab zahlreiche Abspielfehler meiner Mannschaft. In der zweiten Halbzeit versuchten wir, das Spiel besser in den Griff zu bekommen, was uns dann bis auf die Schlussminuten auch gelungen ist.“

