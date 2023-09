Pinkafeld schießt sich den Frust von der Seele: 7:1 gegen Halbturn

Details Sonntag, 24. September 2023 10:12

In der 8. Runde der Burgenlandliga stand am Samstagnachmittag unter anderem das Duell zwischen dem SC Pinkafeld und dem USV Halbturn auf dem Programm. Die Hausherren mussten nach drei Niederlagen in Serie wieder liefern und taten das heute beeindruckend, als sie die Gäste mit einer 7:1-Packung auf die Heimreise schickten. Fairerweise muss man allerdings sagen, dass die Gäste mit dem letzten Aufgebot angereist sind und gegen die perfekt aufspielenden Hausherren nicht den Hauch einer Chance hatten.

Die Hausherren waren sofort überlegen

An die 150 Zuschauer sind in die Autohaus Frieszl Arena in Pinkafeld gekommen und hofften, nach der Niederlagen-Serie der Hausherren endlich wieder ein Sieg bejubeln zu können. Von Beginn an nahmen die Hausherren das Heft in die Hand und bereits nach 10 Minuten konnten sie das erste Mal jubeln, als Christoph Saurer mit einem platzierten Schuss Ersatztormann Leon Summer bezwingen kann. In der 21. Minute findet ein Weitschuss von Luca Wohlmuth den Weg ins Tor der Gäste zum 2:0. Acht Minuten später geht der Torreigen weiter, David Korherr kommt in Schussposition und es steht 3:0 für die Heimischen. In der 38. Minute landet der Ball zentral bei Ibrahim Kamasik, der sich diese Chance nicht entgehen lässt und auf 1:3 verkürzt. Mit diesem Zwischenergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Lukas Wenninger mit dem Triple pack

Nach der Pause hatten die Gäste die Chance, auf 2:3 zu verkürzen, aber Goalie Andi Diridl pariert einen Schuss von Erik Ujlaky sensationell. In der 56. Minute nutze Lukas Wenninger ein präzises Zuspiel von Jakob Waldherr und erhöht auf 4:1. Nur drei Minuten später ist es wieder Lukas Wenninger, der mit seinem Doppelpack auf 5:1 erhöhte. In der 67. Minute eine tolle Aktion der Heimischen über den eingewechselten Jan Reiter, der auf der rechten Angriffsseite ideale Vorarbeit für den im Zentrum lauernden David Korherr leistet und der vollendet diesen Angriff zum 6:1. Lukas Wenninger mit seinem dritten Treffer fixiert in Minute 76 den 7:1 Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Meine Mannschaft hat in den ersten 35 Minuten perfekt gespielt, sind mit 3:1 Führung in die Pause gegangen und haben in der zweiten Halbzeit ab der 55. Minute das Spiel vollkommen im Griff gehabt. Bei einer besseren Chancenauswertung hätten wir noch höher gewinnen können. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden, und so wollen wir auch in den nächsten Spielen auftreten und weitere Punkte sammeln.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Wir haben schon seit drei Wochen so viele Ausfälle, unser Kader ist nicht sehr groß, heute kamen drei 16-jährige zum Einsatz. Ich hoffe, dass wir bis zum nächsten Wochenende wieder einigermaßen komplett sind, damit wir das sechs-Punkte-Spiel gegen Marz gewinnen.“

