SV Leithaprodersdorf erkämpft sich nach Rückstand noch einen Punkt

Details Samstag, 30. September 2023 08:59

In einem äußerst spannenden Fußballspiel in der Burgenlandliga zwischen dem SV Leithaprodersdorf und dem SC/ESV Parndorf 1900 gab es ein torreiches Remis, mit dem beide Mannschaften am Ende gut leben konnten. Es waren zwei grundverschiedene Halbzeiten, in der ersten dominierten die Gäste das Spielgeschehen, in der zweiten waren es die Hausherren, welche das Match beherrschten. Der Anschlusstreffer für die Hausherren knapp vor dem Pausenpfiff motivierte die Mannschaft von Trainer Mario Santner und sie konnten noch ein Remis erringen.

Schnelles Tor der Gäste

Kaum hatte Schiedsrichter Bernhard Luef vor der imposanten Zuschauerkulisse von über 550 Besuchern das Nordderby angepfiffen, war Lukas Umprecht zur Stelle und erzielte die 1:0-Führung für Parndorf. Von den Hausherren sah man im Anschluss an diesem Treffer nicht viel, die Gäste dominierten das Match, so war es dann auch nicht verwunderlich, dass Mario Wendelin in der 28. Minute Mario Wendelin auf 2:0 erhöhte. Nach mehreren Torschüssen nacheinander, welche von der Defensivabteilung der Heimischen abgeblockt wurden, landete das Leder beim Torschützen und der hat keine Mühe, das Spielgerät über die Torlinie zu schieben. Langsam konnte einem Angst und Bange um die Heimischen werden, denn sie zeigten noch immer keine Reaktion. In der 44. Minute, wie aus dem Nichts der Anschlusstreffer für die Hausherren, ein hoher Ball aus dem Mittelfeld landet direkt bei Benjamin Petö, der kann sich gut vom Verteidiger lösen und das Leder im Tor der Gäste zum 1:2 unterbringen. Mit dieser knappen Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren diktierten nun das Spiel

In der Pause dürfte Trainer Mario Santner seiner Mannschaft einiges erzählt haben, denn sie kamen wie ausgewechselt aus der Kabine und übernahmen sofort die Initiative auf dem Spielfeld. In der 54. Minute tankte sich Leotrim Saliji in den Strafraum der Gäste und wird unsanft von den Beinen geholt. Der Schiri zeigte sofort auf den Punkt und Goalgetter Noel Kustor ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Penalty souverän zum 2:2 Ausgleich. Nur drei Minuten später setzte Kustor einen Kopfball an die Latte, das hätte die Führung für die Heimischen sein können. In der Folge gab es noch Torchancen auf beiden Seiten, die aber keine Ergebnisveränderung brachten, sodass die Partie mit einem 2:2-Remis beendet wurde.

Stimme zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es waren zwei grundverschiedene Spielhälften, die Erste ging voll an Parndorf, in der Zweiten haben wir das Spiel beherrscht. In der Pause bin ich bei der Ansprache etwas wenig lauter geworden und das hatte dann auch seine Wirkung gezeigt. Summa summarum ist es ein gerechtes Remis.“

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf 1900:

„In der ersten Halbzeit waren wir die dominierende Mannschaft auf dem Rasen, haben kurz vor der Pause aus dem Nichts den Anschlusstreffer erhalten. In der zweiten Spielhälfte ist Leithaprodersdorf besser ins Spiel gekommen, aber aufgrund der vielen Torchancen, die wir nach dem 2:2 hatten, wäre ein Sieg meiner Mannschaft verdient gewesen.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.