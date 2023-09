Deutschkreutz rettet in den Schlussminuten ein Remis

Details Samstag, 30. September 2023 09:10

In einem intensiven Fußballspiel am Freitagabend in der 9. Runde der Burgenlandliga zwischen dem FC Deutschkreutz und dem SC Pinkafeld gab es einige bemerkenswerte Momente und ein glückliches Remis für die Hausherren, die zwei Treffer erst in den Schlussminuten erzielen konnten. Für die Gäste ist es natürlich bitter, nach einer guten Leistung mit nur einem Punkt die Heimreise antreten zu müssen.

Offener Schlagabtausch

Von Beginn an spielten beide Mannschaften mit offenem Visier, wobei die Hausherren die besseren Torchancen in den ersten 15 Minuten hatten, und sie kamen durch ein Eigentor, als Jan Mathias Roehrling den Ball nach einer scharfen Hereingabe von David Thumberger im eigenen Tor zum 0:1 für Deutschkreutz versenkte, zur 1:0 Führung. Aber die Gäste ließen sich nicht entmutigen und in der 30. Minute der Ausgleichstreffer, als nach einem Eckball das Leder zu Jan Reiter kam uns sein Schuss landete in den Maschen des Gehäuses der Heimischen zum 1:1. In der 41. Minute der Führungstreffer für die Gäste, als David Korherr nach einer guten Einzelleistung das Leder im Kasten der Einheimischen zum 2:1 versenkte. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Späte Treffer brachten den Hausherren das Remis

In der 61. Minute vollzog Trainer Peter einen Dreifachwechsel, um für frischen Wind zu sorgen. Diese Wechsel griffen nicht sofort in das neue System, sodass die Gäste eine optische Überlegenheit hatten, die in der 81. Minute einen weiteren Treffer für die Auswärtigen brachte, als sich Jakob Waldherr auf der Seite durchsetzte und sein Stanglpass von Lukas Wenninger nur noch über die Torlinie zum 3:1 gedrückt werden musste. Ab diesem Zeitpunkte gab niemand mehr den Hausherren eine Chance, aber ein Fußballspiel dauert bekanntlich 90 Minuten und mit einem Kraftakt schafften die Hausherren das schier Unmögliche und kamen durch Treffer von Danijel Trajilovic in Minute 90 und Christopher Lipowsky, der als Verteidiger in den Sturm beordert wurde, in der Nachspielzeit zum nicht mehr für möglich gehaltenen 3:3 Ausgleich. Die Gäste vergaben nach dem Ausgleichstreffer noch eine hochkarätige Tormöglichkeit, doch noch als Sieger den Platz zu verlassen

Stimmen zum Spiel

Peter Benes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir haben in der ersten Halbzeit mehr Torschüsse als der Gegner gehabt, konnten diese aber in keine Tore ummünzen. In der zweiten Halbzeit kamen wir zu keinen guten Torchancen, außer den Treffern zum 3:3 Ausgleich. Meine Mannschaft hat wieder eine hervorragende Moral gezeigt, aber insgesamt gesehen war es ein glückliches Remis. Positiv stimmt mich, dass die verletzten Spieler langsam wieder zurückkommen.“

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Wir waren die überlegene Mannschaft und haben von der ersten Minute an perfekt gespielt. Es tut so richtig weh, nach einer guten Leistung den Sieg in den letzten Minuten hergeschenkt zu haben. Mit dem Auftreten meiner Mannschaft bin ich bis auf die letzten Spielminuten sehr zufrieden, sie hätten sich heute einen Sieg verdient.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.