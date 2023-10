Klingenbach bezwingt Schattendorf in einer chancenarmen Partie

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 10:36

In der 9. Runde der Burgenlandliga stand am Samstagnachmittag unter anderem das Kirtag-Duell zwischen dem SV Schattendorf und dem ASK Klingenbach auf dem Programm. Die Hausherren konnten in den letzten vier Matches immer punkten, Klingenbach ist auswärts noch ohne Niederlage. In einem offenen Schlagabtausch mit wenig Tormöglichkeiten auf beiden Seiten gingen die Klingenbacher als glückliche Sieger vom Platz.

Frühe Führung für die Gäste

Vor einer imposanten Zuschauerkulisse, über 600 Zuschauer sind an diesem Kirtag-Wochenende in das Grenzstadion gepilgert und konnten eine spannende, allerdings niveauarme Partie verfolgen, die aber unter den widrigen äußeren Bedingungen gelitten hat. Bereits in der 10. Minute kommt ein hoher Ball in den Strafraum der Hausherren geflogen, zwei Spieler steigen zum Kopfball hoch und zum Erstaunen aller Beteiligten zeigte Schiedsrichter Eyüp Orman auf den Punkt. Den Penalty verwandelte Jacub Sulc souverän zur 1:0-Führung für die Gäste. In der weiteren Folge dominierten die Auswärtigen das Match und ließen die Heimischen nicht in die Nähe des eigenen Strafraumes kommen. In der 26. Minute das 2:0 für die Klingenbacher, Jacub Sulc lässt einen Outeinwurf mit der Brust abprallen und Matej Skreptak donnerte das Leder halb-volley direkt in das Kreuzeck des Kastens der Einheimischen. Ab der 30. Minute hatte der Schiri eine Gelbphase und zeigte den gelben Karton wahllos herum. Von den Hausherren war bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu sehen. Mit der 2:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Schattendorf konnte das Spiel nicht mehr drehen.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren besser ins Spiel und lukrierten einige gute Tormöglichkeiten, Lazar Milic setzte einen Kopfball knapp neben das Tor, in der 80. Minute hatte Gerhard Karner einen Aluminiumtreffer. Kurz vor dem Spielende schickte der Schiri Filip Chromy mit der Roten-Karte zum vorzeitigen Duschen und in der 7. Minute der Nachspielzeit gelang Daniel Haring der 1:2 Anschlusstreffer, aber der war zu spät, um den Heimischen doch noch ein Remis zu ermöglichen.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Das Kirtag-Spiel ist uns leider heute misslungen, geschuldet auch den äußeren Bedingungen. Ich bin keiner, der über die Schiedsrichterleistung diskutiert, aber nach einem Kopfballduell einen Penalty zu geben, ist für mich unverständlich und hat uns natürlich ins Hintertreffen gebracht. In der zweiten Halbzeit sind wir mit dem Wind besser ins Spiel gekommen, konnten aber unsere Torchancen nicht verwerten.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Die Begegnung heute war nicht berauschend, geschuldet dem starken Wind und dem ausgetrockneten, holprigen Rasen. Wir haben mit dem Wind im Rücken gut begonnen und haben auch zwei Tore erzielt. In der zweiten Halbzeit sind wir nicht mehr ins Spiel gekommen und haben mit Glück den Sieg über die Runden gebracht.“

